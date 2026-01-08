Consulta la combinación ganadora del Eurodreams de este 8 de enero y comprueba si has ganado el ‘sueldo’ de 20.000 euros al mes durante 30 años.
Llega una nueva cita con la fortuna de la mano de Eurodreams. Este jueves 8 de enero de 2026, el sorteo europeo ofrece de nuevo la posibilidad de cambiar la vida de los participantes con sus atractivos premios en forma de renta mensual.
A partir de las 21:00h se conocerán los números premiados. Podrás consultar la combinación ganadora aquí mismo:
Combinación ganadora de Eurodreams hoy, 8 de enero
- Números: XX – XX – XX – XX – XX – XX
- Sueño: X
¿Cuáles son los premios de Eurodreams?
A diferencia de otras loterías como la Primitiva o el Euromillones, Eurodreams destaca por sus premios por categorías en forma de pagos mensuales:
- Primera categoría (6+1): 20.000 € al mes durante 30 años.
- Segunda categoría (6+0): 2.000 € al mes durante 5 años.
- Tercera categoría (5+0): 120 € aprox. (premio variable) .
- Cuarta categoría (4+0): 40 € aprox. (premio variable) .
- Quinta categoría (3+0): 5 € aprox. (premio variable) .
- Sexta categoría (2+0): 2,50 € (reintegro).
Horario y funcionamiento del sorteo
El sorteo de Eurodreams se celebra todos los lunes y jueves a las 21:00 horas en París. La participación mínima tiene un coste de 2,50 euros por apuesta, en la que se deben elegir seis números de una tabla del 1 al 40 y un número «Sueño» de una tabla del 1 al 5.
Recuerda que tienes un plazo de 3 meses para reclamar tu premio si resultas ganador.
Nota: Nuestro periódico ofrece esta información con carácter informativo. Te recomendamos contrastar los resultados a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o la web de Eurodreams.