Consulta la combinación ganadora del Eurodreams de este 8 de enero y comprueba si has ganado el ‘sueldo’ de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Llega una nueva cita con la fortuna de la mano de Eurodreams. Este jueves 8 de enero de 2026, el sorteo europeo ofrece de nuevo la posibilidad de cambiar la vida de los participantes con sus atractivos premios en forma de renta mensual.

A partir de las 21:00h se conocerán los números premiados. Podrás consultar la combinación ganadora aquí mismo:

Combinación ganadora de Eurodreams hoy, 8 de enero

Números: XX – XX – XX – XX – XX – XX

XX – XX – XX – XX – XX – XX Sueño: X

¿Cuáles son los premios de Eurodreams?

A diferencia de otras loterías como la Primitiva o el Euromillones, Eurodreams destaca por sus premios por categorías en forma de pagos mensuales:

Primera categoría (6+1): 20.000 € al mes durante 30 años.

20.000 € al mes durante 30 años. Segunda categoría (6+0): 2.000 € al mes durante 5 años.

2.000 € al mes durante 5 años. Tercera categoría (5+0): 120 € aprox. (premio variable) .

120 € aprox. (premio variable) . Cuarta categoría (4+0): 40 € aprox. (premio variable) .

40 € aprox. (premio variable) . Quinta categoría (3+0): 5 € aprox. (premio variable) .

5 € aprox. (premio variable) . Sexta categoría (2+0): 2,50 € (reintegro).

Horario y funcionamiento del sorteo

El sorteo de Eurodreams se celebra todos los lunes y jueves a las 21:00 horas en París. La participación mínima tiene un coste de 2,50 euros por apuesta, en la que se deben elegir seis números de una tabla del 1 al 40 y un número «Sueño» de una tabla del 1 al 5.

Recuerda que tienes un plazo de 3 meses para reclamar tu premio si resultas ganador.