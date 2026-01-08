Comprueba el número premiado de la Lotería Nacional de este 8 de enero y descubre si tu décimo ha sido agraciado con el primer premio. Hoy, jueves 8 de enero de 2026, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, uno de los juegos con más solera y tradición de Loterías y Apuestas del Estado.
Como es habitual, la suerte se reparte mediante el sistema de bombos múltiples, otorgando premios a décimos de cinco cifras. A continuación, actualizaremos los resultados en cuanto se extraigan las bolas en el salón de sorteos:
Premios principales de la Lotería Nacional hoy, 8 de enero
- Primer Premio: XXXXX
- Segundo Premio: XXXXX
- Reintegros: X, X y X
Extracciones de cuatro, tres y dos cifras
Además de los premios mayores, se realizan extracciones especiales que reparten premios menores:
- Extracciones de 4 cifras: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
- Extracciones de 3 cifras: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
- Extracciones de 2 cifras: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX
¿A qué hora es el sorteo y cuánto puedes ganar?
El horario varía según el día de la semana:
- Sorteo del jueves: Se celebra a las 21:00h con un primer premio de 300.000 euros a la serie (30.000 € al décimo).
- Sorteo del sábado: Se celebra habitualmente entre las 13:00h y 14:00h con un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 € al décimo).
Cómo cobrar tu premio
Si tu décimo ha resultado premiado, puedes cobrarlo a partir del día siguiente al sorteo.
- Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes acudir a cualquier administración de loterías.
- Si la cantidad es superior, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE.
Recuerda que los décimos caducan a los tres meses de la fecha del sorteo.