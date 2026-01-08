Comprueba el número premiado de la Lotería Nacional de este 8 de enero y descubre si tu décimo ha sido agraciado con el primer premio. Hoy, jueves 8 de enero de 2026, se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, uno de los juegos con más solera y tradición de Loterías y Apuestas del Estado.

Como es habitual, la suerte se reparte mediante el sistema de bombos múltiples, otorgando premios a décimos de cinco cifras. A continuación, actualizaremos los resultados en cuanto se extraigan las bolas en el salón de sorteos:

Premios principales de la Lotería Nacional hoy, 8 de enero

Primer Premio : XXXXX

: XXXXX Segundo Premio : XXXXX

: XXXXX Reintegros: X, X y X

Extracciones de cuatro, tres y dos cifras

Además de los premios mayores, se realizan extracciones especiales que reparten premios menores:

Extracciones de 4 cifras : XXXX, XXXX, XXXX, XXXX

: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX Extracciones de 3 cifras : XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX

: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX Extracciones de 2 cifras: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX

¿A qué hora es el sorteo y cuánto puedes ganar?

El horario varía según el día de la semana:

Sorteo del jueves : Se celebra a las 21:00h con un primer premio de 300.000 euros a la serie (30.000 € al décimo).

: Se celebra a las con un primer premio de (30.000 € al décimo). Sorteo del sábado: Se celebra habitualmente entre las 13:00h y 14:00h con un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 € al décimo).

Cómo cobrar tu premio

Si tu décimo ha resultado premiado, puedes cobrarlo a partir del día siguiente al sorteo.

Si el premio es inferior a 2.000 euros , puedes acudir a cualquier administración de loterías.

, puedes acudir a cualquier administración de loterías. Si la cantidad es superior, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE.

Recuerda que los décimos caducan a los tres meses de la fecha del sorteo.