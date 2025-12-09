María Corina Machado, figura emblemática de la oposición venezolana, ha recorrido un largo camino que la ha llevado desde sus orígenes en una familia acomodada hasta convertirse en una prominente líder política. Su historia es una ilustración de cómo el contexto social y político puede transformar a una persona en símbolo de resistencia y cambio.

Nacida en Caracas en 1967, Machado es la mayor de cuatro hijas en una familia vinculada al mundo del deporte y la industria. Su madre, Corina Parisca Pérez, fue una destacada tenista y psicóloga, mientras que su padre, Enrique Machado Zuloaga, estuvo involucrado en el sector del acero. Formándose en un internado católico y luego en la Universidad Católica Andrés Bello, su inclinación hacia el liderazgo político la llevó a estudiar en Yale, donde se preparó para enfrentar la arena política de su país.

Su activa participación en la política comenzó a raíz de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Si bien su primer intento por destituir a Chávez en un fallido golpe de Estado en 2002 no fructificó, este episodio marcó el inicio de una carrera política que abarcaría dos décadas. Durante estos años, Machado fue frecuentemente catalogada como una «burguesita de fina estampa» por el mismo Chávez, quien desestimaba su imagen cuidada y su origen privilegiado, utilizando estos mismos atributos como herramientas de ataque contra ella.

A medida que la polarización política se intensificaba en el país, Machado se convirtió en blanco de un sistema que veía en su figura una amenaza. A pesar de los constantes desafíos, su dedicación y su carisma la llevaron a obtener una notable victoria en las primarias de la oposición en 2023, donde logró más del 90% de los votos de los venezolanos dispersos en 28 países, consolidándose como la líder que había logrado unir a una oposición fragmentada.

Sin embargo, su carrera política dio un giro inesperado cuando fue inhabilitada para participar en las elecciones de 2024. Este hecho obligó a la oposición a encontrar un candidato alternativo, Edmundo González Urrutia, quien fue visto como una figura de relleno en lugar de un competidor real. A pesar de ser proclamada ganadora en las primarias, la realidad del sistema político venezolano demostró ser un obstáculo insalvable para Machado.

Las elecciones de 2024 se vieron empañadas por acusaciones de fraude y la autoproclamación de Nicolás Maduro como ganador. En medio de esta turbulencia, los Estados Unidos y diversas organizaciones internacionales mostraron su apoyo a Machado y criticaron el régimen de Maduro, pero la situación para ella y su movimiento se tornó más complicada al verse obligada a vivir en la clandestinidad, lejos de su familia.

Con el respaldo del Comité Noruego del Nobel, que otorgó a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz, las voces a favor y en contra de su figura se tornaron más audibles. Mientras algunos la ven como una heroína en la lucha por la democracia en Venezuela, otros la acusan de golpista y de promover acciones de intervención militar. La polarización política que existe en el país también se refleja en las percepciones de su figura, donde su legado se construye sobre visiones opuestas de lo que representa en el contexto actual.

No obstante, su conexión con figuras políticas estadounidenses, especialmente los republicanos, la ha colocado en una posición favorable desde el punto de vista diplomático. Entre discursos y entrevistas, ha manifestado su deseo de transformar a Venezuela, prometiendo hacer del país un centro energético y tecnológico que atraiga inversiones extranjeras. Con un discurso que señala directamente a las injusticias del régimen de Maduro, Machado parece tener claro que su lucha no es solo por su nación, sino por un cambio en toda la región.