

Con el auge de las compras por internet, cada vez son más los usuarios que reciben paquetes en sus domicilios. Sin embargo, esta comodidad también ha abierto la puerta a nuevas estafas, según advierten la Guardia Civil y las autoridades españolas.

Recientemente, una vecina ha denunciado en sus redes sociales el llamado “timo del paquete de Amazon”. Según explica, los estafadores dejan en casa un paquete que la persona no ha solicitado junto con un código QR que, supuestamente, sirve para verificar o reprogramar la entrega. “Si escaneas el código QR te roban todo”, alerta la usuaria.

El peligro radica en que estos códigos QR redirigen a páginas o aplicaciones fraudulentas diseñadas para robar datos personales, contraseñas y detalles bancarios. La Guardia Civil recuerda que estos métodos se engloban dentro del conocido ‘phishing’ y advierte sobre varios riesgos:

Descarga automática de virus o malware.

Suplantación de identidad.

Pagos manipulados.

Robo de datos sensibles como tarjetas de crédito o DNI.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al comprar por internet: usar únicamente webs oficiales y seguras, desconfiar de ofertas demasiado atractivas, utilizar medios de pago protegidos y contraseñas robustas. Además, es fundamental no abrir enlaces recibidos por correo, SMS o redes sociales y evitar redes Wi-Fi públicas.

Respecto a los paquetes recibidos, la recomendación es clara: antes de escanear cualquier código QR, comprobar siempre los pedidos pendientes a través de la app oficial del comercio. Si llega un paquete inesperado, no escanear el QR y verificar su procedencia directamente en la plataforma.

Finalmente, los estafadores no solo se aprovechan de los paquetes, sino también de llamadas falsas de “servicio al cliente”, solicitando datos personales o acceso remoto a dispositivos. Ante cualquier sospecha, es crucial comprobar el estado de la cuenta únicamente desde los canales oficiales y evitar entregar información a terceros.