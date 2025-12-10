La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado las previsiones de gasto para las Navidades de 2025, indicando que las familias españolas planean gastar una media de 796 euros por persona, lo que supone un incremento de 100 € respecto al año anterior. Los regalos seguirán siendo, con diferencia, la principal partida de gasto, acaparando cerca de la mitad del presupuesto total.

La Navidad es sinónimo de celebraciones, pero también de un fuerte impacto en la economía doméstica. Según la encuesta de la OCU, los españoles gastaremos de media unos 796 euros estas fiestas.

Regalos y lotería, las partidas más altas

Los regalos representan la principal partida de gasto. Los hogares destinarán cerca de la mitad del presupuesto navideño a estos presentes, con una media prevista de 370 euros. Los encuestados planean gastar un poco más en los regalos de la noche de Reyes (192 euros) que en los de la Navidad (178 euros).

El gasto previsto en comidas y celebraciones también es significativo. Las clásicas cenas navideñas supondrán un desembolso de unos 132 euros por persona, mientras que la celebración de cotillones o fiestas de fin de año sumará 73 euros más.

Además, la compra de un décimo para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad sigue siendo una tradición fuerte, con un gasto medio de 73 euros por persona, una cifra que supera a la de 2024. A todo este desembolso hay que sumar el gasto en la decoración del hogar, que supone otros 31 euros por persona.

Excesos y estrategias de ahorro

La OCU alerta sobre los habituales excesos navideños: el 52% de los españoles prevé gastar más de lo que tenía planeado. Pese a esto, casi un 29% tratará de posponer parte de las compras hasta enero para aprovechar las rebajas.

En cuanto a los hábitos de compra, Internet sigue siendo el canal favorito, elegido por el 37% de los encuestados. Un 29% optará por las tiendas físicas, y el resto combinará ambos tipos de comercios.

La OCU recuerda que la obligación de comprar regalos genera estrés en cuatro de cada diez consumidores, por lo que recomienda planificar una lista, adelantarse para evitar aglomeraciones y consultar siempre la política de devoluciones.

Altas expectativas de ocio y celebración

Respecto a los planes para estas fiestas, la intención de participar en actividades sociales es notablemente superior a la del año pasado. La actividad más común será reunirse con familiares y amigos no convivientes para comer o cenar, algo que prevé hacer el 84% de los encuestados.

También destacan las visitas a mercadillos navideños (70%), la asistencia a la Cabalgata de Reyes (61%) y las salidas para ver el encendido de luces (55%).