El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, por la posible comisión de delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

La denuncia surge tras la difusión de mensajes de WhatsApp entre tres ediles del PP que, según las denuncias socialistas, reflejarían episodios de acoso sexual hacia dos concejalas del propio partido. Tras la presentación del escrito, Landaluce anunció su suspensión temporal de militancia en el PP para defender su honor, aunque mantiene sus cargos institucionales como alcalde y senador.

Rocío Arrabal, concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE-A, solicitan que la Fiscalía investigue tanto los supuestos episodios de acoso como la posible malversación de caudales públicos y tráfico de influencias relacionados con la contratación de una exedil popular y excónyuge de un dirigente del partido, en el Ayuntamiento y en una residencia de mayores de titularidad pública.

El PSOE argumenta que estos contratos podrían haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes de WhatsApp o información sobre los presuntos casos de acoso. La denuncia abre un nuevo capítulo en la política local de Algeciras, donde la polémica ya centra la atención mediática.