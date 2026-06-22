Comunidades autónomas y municipios suspenden hogueras, prohíben la pirotecnia y despliegan dispositivos especiales ante una noche que se prevé tropical o tórrida en gran parte del país.

MADRID. — España se prepara para celebrar una de sus noches más mágicas y populares, la de San Juan, bajo unas condiciones meteorológicas extremas. La coincidencia de la festividad de este 23 de junio con una intensa ola de calor ha obligado a comunidades autónomas y ayuntamientos a activar medidas excepcionales. Prohibiciones drásticas de hacer fuego, acotamiento estricto de zonas, cancelación de espectáculos pirotécnicos y vigilancia aérea con drones marcarán una celebración donde el riesgo de incendio forestal e urbano es máximo.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas nocturnas darán tregua, registrándose noches tropicales (por encima de los $20^\circ\text{C}$) o incluso tórridas (superando los $25^\circ\text{C}$) en múltiples puntos del territorio nacional, lo que eleva el peligro a niveles críticos.

El Mediterráneo y Andalucía: Vigilancia costera y blindaje de parajes naturales

El litoral mediterráneo, uno de los epicentros de esta festividad, mantendrá sus playas bajo estricta lupa.

Comunidad Valenciana: El Ayuntamiento de Valencia desplegará más de 300 agentes de policía y unidades de drones. Las hogueras quedan estrictamente prohibidas en las playas del sur para proteger el Parque Natural de l’Albufera y el bosque de la Devesa de El Saler. En las playas urbanas como La Malva-rosa, los bomberos instalarán retenes con autobombas.

El Ayuntamiento de Valencia desplegará más de 300 agentes de policía y unidades de drones. Las hogueras quedan estrictamente prohibidas en las playas del sur para proteger el Parque Natural de l’Albufera y el bosque de la Devesa de El Saler. En las playas urbanas como La Malva-rosa, los bomberos instalarán retenes con autobombas. Cataluña: Barcelona prohíbe tanto los petardos como las hogueras en sus playas, limitando los fuegos a unas pocas decenas de puntos autorizados en el interior de la ciudad. En el resto de la comunidad, no se permite hacer fuego a menos de 15 metros de fachadas ni en terrenos forestales.

Barcelona prohíbe tanto los petardos como las hogueras en sus playas, limitando los fuegos a unas pocas decenas de puntos autorizados en el interior de la ciudad. En el resto de la comunidad, no se permite hacer fuego a menos de 15 metros de fachadas ni en terrenos forestales. Andalucía: Con el plan contra incendios plenamente activo, capitales como Málaga prohíben las hogueras directas en la arena (habilitando puntos de depósito de material) pero mantendrán su tradicional ebanistería efímera, el ‘júa’. En Cádiz capital, El Puerto, Chiclana o Chipiona el fuego estará vetado en la arena, mientras que en Marbella se permitirán hogueras particulares solo en zonas muy delimitadas.

El norte y el interior: Cancelaciones y suspensiones de última hora

El impacto de la ola de calor ha sido especialmente notable en las restricciones aplicadas en el interior y el norte peninsular.

Castilla y León: Tras declararse el riesgo alto de incendios, municipios como Ponferrada (León) o Miranda de Ebro (Burgos) han suspendido o aplazado sus tradicionales fogatas. En Valladolid sí habrá fuego en la playa fluvial de Las Moreras bajo un estricto control, mientras que el medio rural queda completamente blindado, salvando excepciones declaradas Bien de Interés Cultural como el ‘Paso del Fuego’ en San Pedro Manrique (Soria).

Tras declararse el riesgo alto de incendios, municipios como Ponferrada (León) o Miranda de Ebro (Burgos) han suspendido o aplazado sus tradicionales fogatas. En Valladolid sí habrá fuego en la playa fluvial de Las Moreras bajo un estricto control, mientras que el medio rural queda completamente blindado, salvando excepciones declaradas Bien de Interés Cultural como el ‘Paso del Fuego’ en San Pedro Manrique (Soria). Galicia: En A Coruña —fiesta de interés turístico internacional— se desplegará un millar de personas en un plan piloto que asigna parcelas limpias en Riazor. Sin embargo, Vigo prohíbe las hogueras a particulares y Nigrán empleará drones para evitar que se caven hoyos en la arena. Las autoridades advierten: si el índice de riesgo forestal llega a «extremo», todas las autorizaciones locales quedarán revocadas automáticamente.

En A Coruña —fiesta de interés turístico internacional— se desplegará un millar de personas en un plan piloto que asigna parcelas limpias en Riazor. Sin embargo, Vigo prohíbe las hogueras a particulares y Nigrán empleará drones para evitar que se caven hoyos en la arena. Las autoridades advierten: si el índice de riesgo forestal llega a «extremo», todas las autorizaciones locales quedarán revocadas automáticamente. Cantabria y La Rioja: En Cantabria se prohíbe encender fuego si el viento supera los 25 km/h o el termómetro marca más de $30^\circ\text{C}$. Por su parte, Logroño (La Rioja) utilizará un sistema de encendido supervisado por bomberos mediante kits controlados de gel combustible.

Islas y territorios ultraperiféricos: Adiós a la pirotecnia tradicional

El peligro en los archipiélagos y ciudades autónomas ha forzado la sustitución de la pólvora por la tecnología.

Baleares y Canarias: En Mallorca no se podrá encender fuego de forma indiscriminada en ninguna playa. En Las Palmas de Gran Canaria, donde San Juan conmemora la fundación de la ciudad, las hogueras están prohibidas y la pirotecnia está severamente restringida cerca de espacios protegidos.

En Mallorca no se podrá encender fuego de forma indiscriminada en ninguna playa. En Las Palmas de Gran Canaria, donde San Juan conmemora la fundación de la ciudad, las hogueras están prohibidas y la pirotecnia está severamente restringida cerca de espacios protegidos. Extremadura y Ceuta: En Badajoz ya se suspendieron los fuegos artificiales de la Feria de San Juan por el riesgo «extremo» de la Aemet. En una línea vanguardista, Ceuta ha decidido eliminar por completo su espectáculo de fuegos artificiales de la hoguera central, sustituyéndolo por un coreográfico y seguro espectáculo de drones lumínicos.

Las autoridades apelan a la responsabilidad ciudadana en una jornada festiva atípica, donde el cuidado del entorno y la prevención se anteponen, más que nunca, a la tradición.