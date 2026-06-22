La líder de la formación morada asume el reto en los comicios regionales con el objetivo de recuperar la representación perdida y frenar la hegemonía del PP y el empuje de Más Madrid.

MADRID. — Podemos se encamina hacia su encrucijada definitiva en la Comunidad de Madrid. Tras el anuncio oficial de su secretaria general, Ione Belarra, de postularse ante la militancia para encabezar la candidatura del partido en las próximas elecciones autonómicas, la formación asume una estrategia de «todo o nada». Una maniobra de alto riesgo donde no solo se pelea por un espacio institucional, sino por la supervivencia misma de la organización en su histórico bastión de origen.

La decisión de Belarra emula directamente el paso al frente que dio en 2021 el fundador del partido, Pablo Iglesias. Sin embargo, el escenario político actual es notablemente más adverso para los morados, que encadenan duros reveses territoriales y necesitan con urgencia superar la barrera electoral del 5% para volver a pisar el parlamento madrileño.

El espejo de 2021 en un escenario fragmentado

El desembarco de la máxima responsable de Podemos en la arena madrileña busca movilizar a sus bases bajo un lema de confrontación directa. Belarra ha manifestado que su prioridad absoluta será plantar cara a las políticas de Isabel Díaz Ayuso (PP), pero el tablero de la izquierda madrileña cuenta con un obstáculo de peso: la consolidación de Más Madrid como la principal fuerza de la oposición.

El reto del voto útil: Fuentes del análisis electoral señalan que la candidatura de Belarra tendrá que competir intensamente por el voto progresista de izquierdas, un sector donde Más Madrid mantiene actualmente una posición de fortaleza y donde el PSOE busca ensanchar su base de votantes.

Fuentes del análisis electoral señalan que la candidatura de Belarra tendrá que competir intensamente por el voto progresista de izquierdas, un sector donde Más Madrid mantiene actualmente una posición de fortaleza y donde el PSOE busca ensanchar su base de votantes. Evitar la irrelevancia: Quedarse fuera de la Asamblea de Madrid de forma consecutiva supondría un golpe letal para la infraestructura y la visibilidad mediática nacional del partido.

Una «primavera de lucha» como trampolín electoral

El anuncio de Belarra no ha sido improvisado, sino que pone el broche a una estrategia de reactivación interna escenificada en actos políticos bajo lemas como «Primavera de lucha, primavera de esperanza», donde ha contado con el respaldo de figuras clave de la formación, como la eurodiputada Irene Montero.

Para Podemos, Madrid sigue siendo el kilómetro cero de su discurso político. Al elevar la apuesta situando a su propia secretaria general al frente del cartel electoral, el partido fía todo su capital a una sola carta: o consiguen reconfigurar el equilibrio de fuerzas de la izquierda madrileña o afrontarán una definitiva disolución institucional en la región que los vio nacer.