LONDRES — En una comparecencia de urgencia a las puertas del número 10 de Downing Street, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado oficialmente su dimisión al frente del Ejecutivo del Reino Unido. Su salida se produce tras semanas de intensa presión interna dentro de las filas del Partido Laborista y busca frenar una rebelión inminente en su propio gabinete de ministros.

Una transición pactada hasta septiembre

Starmer aclaró que su renuncia no será efectiva de manera inmediata. Permanecerá en funciones gestionando los asuntos del Gobierno hasta que su formación política celebre un proceso de elecciones primarias. Se prevé que el nuevo inquilino de Downing Street asuma plenamente el cargo a principios de septiembre.

La decisión se precipitó tras un fin de semana de intensas consultas entre Starmer, sus ministros y los líderes sindicales. Ante la amenaza real de una dimisión en cadena en la habitual reunión del Consejo de Ministros del martes, el mandatario ha optado por coordinar una salida ordenada.

Las claves de la caída

La posición de Keir Starmer quedó gravemente debilitada tras el duro revés electoral sufrido por el Partido Laborista el pasado 7 de mayo en las elecciones municipales de Inglaterra y en las autonómicas de Escocia y Gales. Sin embargo, el detonante final ocurrió apenas unos días antes del anuncio de su dimisión:

El factor Makerfield: El pasado jueves, el laborista Andy Burnham (exalcalde de Mánchester) logró un escaño clave en la circunscripción de Makerfield imponiéndose a la formación ultraderechista de Nigel Farage.

El pasado jueves, el laborista Andy Burnham (exalcalde de Mánchester) logró un escaño clave en la circunscripción de Makerfield imponiéndose a la formación ultraderechista de Nigel Farage. El escaño necesario: Al conseguir un asiento en el Parlamento, Burnham —el gran favorito de las bases laboristas— quedó habilitado legalmente para postularse al liderazgo del partido y activar los mecanismos de sucesión.

Andy Burnham, el favorito al relevo

Con la salida de su cargo municipal automática tras ser elegido diputado, Andy Burnham se posiciona como el claro aspirante a suceder a Starmer y tomar las riendas de la nación.

Si se consolida el nombramiento de Burnham en el proceso de primarias que arranca ahora, el Reino Unido sumará su séptimo primer ministro en tan solo una década. Una inestabilidad política persistente que coincide de forma simbólica con el décimo aniversario del referéndum del Brexit.