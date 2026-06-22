El Gobierno y el PSOE denuncian una «coordinación perfecta» con la oposición, al coincidir la cita judicial con la comparecencia clave de Pedro Sánchez en el Congreso.

MADRID. — El entorno del Gobierno de España ha reaccionado con dureza ante la última decisión del juez Juan Carlos Peinado. Desde el Palacio de la Moncloa se considera que la citación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que entregue su pasaporte el próximo miércoles es un paso más en lo que califican como una «persecución» judicial que, a su juicio, evidencia que el magistrado «no tiene límites».

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas. El objetivo de la comparecencia es «notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre», una medida cautelar impuesta tras dictarse el pasado sábado el auto de apertura de juicio oral contra ambas.

Coincidencia milimétrica con la agenda parlamentaria

La indignación en el Ejecutivo no solo responde a las medidas cautelares —que ya el pasado sábado tacharon de «obsesión y desproporción»—, sino de manera muy laxa al calendario elegido por el juez.

Fuentes de Moncloa consultadas por EFE han alertado de que la citación del miércoles coincide temporalmente con la comparecencia programada de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso de los Diputados. El presidente tiene previsto informar ese mismo día sobre la situación política tras los diversos casos judiciales que salpican al PSOE.

«Socialistas, sí; ingenuos, no», ha sentenciado de forma tajante la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, a través de la red social X, vinculando directamente la decisión judicial con el debate parlamentario.

Acusaciones de «coordinación» con el PP

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. A través de sus redes sociales, el ministro ha sugerido abiertamente una agenda compartida entre el instructor del caso y la oposición parlamentaria:

«Así contribuye al numerito que nos monta el PP en cada sesión de descontrol», ha lanzado Puente en X, añadiendo de forma irónica que «la coordinación es perfecta».

Con este nuevo choque institucional, el Ejecutivo eleva el tono contra la instrucción de la causa a las puertas de una jornada parlamentaria que se preveía de alta tensión y que ahora estará irremediablemente marcada por la fotografía de la esposa del presidente entregando su documentación en los juzgados.