El piloto de Gresini califica la reciente operación de su hermano como «una piedra en el camino» y asegura que, pese al revés físico, Marc mantiene intacto su ADN competitivo para volver pronto.

BARCELONA | El Mundial de MotoGP llega este fin de semana al GP de Cataluña, una cita marcada por la ausencia de Marc Márquez en el asfalto. Tras su reciente paso por quirófano para solucionar problemas en su hombro derecho y una fractura en el pie sufrida en Le Mans, su hermano Álex Márquez ha querido actualizar el estado anímico y físico del ocho veces campeón del mundo (nonacampeón si contamos todas las categorías).

A pesar de lo aparatoso de encadenar lesiones, Álex se muestra optimista: «Está más animado, más positivo y con ganas de volver. He visto a Marc más jodido otras veces; lo de 2020 y 2022 fue un calvario mucho más duro que esto», confesó el pequeño de la saga ante los medios en Barcelona.

Una cirugía «estratégica» adelantada

La intervención en el hombro derecho de Marc estaba inicialmente programada para después de la cita catalana, pero la lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho sufrida en Francia obligó a adelantar los planes. La cirugía consistió en la extracción de dos tornillos desplazados, una intervención menos invasiva que las anteriores reconstrucciones del húmero, lo que permite un horizonte de recuperación más esperanzador.

«Esto es solo una piedra en el camino», explica Álex, subrayando que su hermano no repetirá los errores del pasado: esta vez no habrá precipitaciones y el regreso solo se producirá cuando los médicos den el visto bueno definitivo.

El apoyo de la parrilla: Jorge Martín confía en su regreso

La ausencia del piloto de Ducati ha sido uno de los temas centrales del MotoGP Fan Fest. Jorge Martín, actual campeón y piloto de Aprilia, no dudó en mandar un mensaje de apoyo al de Cervera, aunque mantuvo el misterio sobre si había contactado con él personalmente: «No tengo por qué decirlo», cortó tajante el madrileño. Eso sí, Martín tiene claro que Marc volverá a poner a todos en apuros en cuanto recupere la forma física.

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Álex Márquez, centrado en su propio objetivo

A pesar de la importancia de la figura de Marc, Álex Márquez dejó claro que su enfoque en el circuito de Montmeló no varía por la baja de su hermano:

«Esté Marc o no es lo mismo, su ausencia no cambia nada en mi preparación. Si pienso que sin él mi fin de semana será distinto, cometería un error. Intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos sin pensar en quién no está en pista».

Con Marc Márquez iniciando su rehabilitación tras recibir el alta el pasado domingo, el paddock de MotoGP mira ya hacia el semáforo de Montmeló, esperando el momento en que el piloto de Ducati pueda volver a dar batalla.