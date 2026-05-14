Desde hoy, 14 de mayo, y hasta el próximo día 23, los aspirantes podrán formalizar sus propuestas. La Junta Electoral decidirá en apenas 24 horas la validez de cada candidatura.

MADRID | El Real Madrid ha dado hoy el pistoletazo de salida oficial a su proceso electoral. Tal y como establece el calendario institucional, el periodo para la presentación de candidaturas a la presidencia ha quedado abierto este jueves 14 de mayo y se prolongará hasta el próximo 23 de mayo, ambos inclusive.

Este tramo de diez días es el primer gran filtro del proceso, donde los posibles «candidatables» deberán demostrar que cumplen con los estrictos requisitos estatutarios del club para poder optar al sillón del Santiago Bernabéu.

Un calendario ágil y riguroso

La Junta Electoral del club ha diseñado un procedimiento rápido para evitar vacíos de poder o esperas innecesarias:

Validación inmediata: Una vez presentada una candidatura, la Junta Electoral se pronunciará sobre su admisión o rechazo al día siguiente.

Una vez presentada una candidatura, la Junta Electoral se pronunciará sobre su admisión o rechazo al día siguiente. Derecho a recurso: En caso de que una candidatura sea rechazada, los aspirantes dispondrán de dos días naturales para presentar alegaciones.

En caso de que una candidatura sea rechazada, los aspirantes dispondrán de dos días naturales para presentar alegaciones. Censo electoral: Los socios tienen desde hoy y hasta el 18 de mayo para consultar el censo y verificar que su derecho a voto está correctamente registrado.

¿Habrá votaciones?

El desarrollo de las próximas semanas dependerá exclusivamente del número de candidatos validados. Según las normas del club:

Candidatura única: Si el 23 de mayo solo existe un candidato que cumpla los requisitos (como ha ocurrido con Florentino Pérez en las últimas citas), será proclamado presidente de forma automática sin necesidad de acudir a las urnas.

Si el 23 de mayo solo existe un candidato que cumpla los requisitos (como ha ocurrido con Florentino Pérez en las últimas citas), será proclamado presidente de forma automática sin necesidad de acudir a las urnas. Varias candidaturas: Si más de un aspirante supera el control de la Junta, se anunciará oficialmente la fecha y el lugar de las elecciones, donde se habilitará también el sistema de voto por correo.

El contexto: Estabilidad vs. Relevo

El inicio de este proceso llega en un momento de gran estabilidad institucional, reforzada por las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien esta misma mañana definía la actual gestión como la mejor de la historia del club. Todas las miradas están puestas ahora en si algún socio dará el paso para competir contra el actual modelo de gestión o si, por el contrario, nos dirigimos a una nueva proclamación sin necesidad de comicios.