La presidenta madrileña califica al mandatario blanco como el «mejor presidente de la historia» del Real Madrid y defiende el nuevo Bernabéu como un motor clave para la marca Madrid.

MADRID | En una jornada marcada por su intensa actividad mediática tras el convulso viaje a México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido mostrar su apoyo incondicional a la figura de Florentino Pérez. Durante su entrevista en esRadio, Ayuso no escatimó en elogios hacia el dirigente, situándolo en la cúspide de la gestión deportiva y empresarial en España.

«Tengo una muy buena opinión del presidente del Real Madrid. Creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el club y que es uno de los mejores empresarios de este país», afirmó la presidenta, subrayando que la labor de Pérez ha trascendido lo puramente futbolístico para convertirse en un activo institucional.

El Bernabéu: «El mejor recinto del mundo»

Para Ayuso, la transformación del estadio Santiago Bernabéu es el ejemplo máximo del éxito de Florentino Pérez, destacando su capacidad para proyectar la imagen de la capital a nivel global. «Le debemos muchísimo todos, porque lo que ha hecho con el Bernabéu ha sido exportar nuestra marca por todo el mundo y atraer a ciudadanos de todos los rincones», explicó ante los micrófonos de Federico Jiménez Losantos.

PUBLICIDAD

Equilibrio entre ocio y descanso vecinal

Preguntada por la controversia generada por los conciertos y grandes eventos en el estadio, la presidenta autonómica defendió la necesidad de compaginar la actividad del recinto con la vida diaria de los residentes de Chamartín, pero reafirmando la importancia estratégica de la infraestructura:

Seguridad jurídica: La Comunidad trabajará para dar certidumbre a los promotores de eventos.

La Comunidad trabajará para dar certidumbre a los promotores de eventos. Regulación: Ayuso aseguró que la administración velará por un equilibrio que permita el descanso de los vecinos sin renunciar a lo que considera «el mejor recinto ahora mismo del mundo para organizar eventos de esas características».

Respeto a los procesos internos

A pesar de su evidente sintonía con el mandatario, la presidenta quiso marcar una línea de respeto institucional ante posibles futuros escenarios en el club: «Ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras», zanjó, dejando claro que su valoración es sobre la gestión actual y el impacto positivo que, a su juicio, tiene para la Comunidad de Madrid.