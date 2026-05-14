La Liga Endesa encara su recta final con un enfrentamiento de máxima relevancia en la jornada 31. El Surne Bilbao Basket y el Real Madrid se miden este jueves, 14 de mayo, en el pabellón Bilbao Arena, en un duelo donde ambos conjuntos se juegan sus aspiraciones en la fase regular. Mientras el equipo madrileño busca consolidar su liderato tras un inesperado tropiezo liguero, el cuadro vasco agota sus opciones para entrar en el grupo de los ocho mejores que disputarán las eliminatorias por el título.

El Real Madrid, entre la Euroliga y el liderato doméstico

El equipo de Sergio Scariolo llega a la capital vizcaína en un momento de gran exigencia competitiva. Tras certificar su presencia en la Final Four de la Euroliga al eliminar al Hapoel Tel Aviv en una serie resuelta en el cuarto partido (81-87), el Real Madrid centra ahora sus esfuerzos en la competición nacional. El conjunto blanco ocupa la primera posición de la Liga Endesa con un balance de 26 victorias y 4 derrotas, y una victoria en territorio vasco le otorgaría matemáticamente la ventaja de campo en todos los cruces del ‘playoff’.

Los madridistas necesitan reaccionar en el campeonato doméstico después de la derrota sufrida en la pasada jornada ante el Rio Breogán en el Movistar Arena (97-101). Para este compromiso, Mario Hezonja se mantiene como la principal referencia ofensiva del equipo, apoyado por la dirección y el juego de Facundo Campazzo, piezas clave en el esquema de Scariolo en este tramo decisivo de la temporada.

El Surne Bilbao Basket apura sus opciones de ‘playoff’

Por su parte, el Surne Bilbao Basket afronta el choque con la necesidad de sumar para asaltar el top 8. Actualmente, el conjunto vizcaíno se sitúa en la novena posición de la tabla, con un registro de 16 victorias y 14 derrotas. Jugar ante su afición en el Bilbao Arena se presenta como una oportunidad fundamental para recortar distancias con los puestos de privilegio y asegurar su presencia en la postemporada.

En el precedente de la primera vuelta, el Real Madrid logró imponerse con claridad en el Movistar Arena por un resultado de 82-70. El reto para los hombres de negro será revertir esa tendencia ante el líder de la competición, aprovechando el factor cancha en uno de los pabellones más exigentes de la categoría.

Horario y dónde ver el partido por televisión

El encuentro entre el Surne Bilbao Basket y el Real Madrid de baloncesto se disputará hoy, jueves 14 de mayo, a las 19:00 horas. Los aficionados interesados en seguir el desarrollo del partido podrán hacerlo a través de la televisión y plataformas digitales autorizadas.

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La retransmisión en directo correrá a cargo del canal DAZN Baloncesto 2 disponible en la plataforma DAZN.