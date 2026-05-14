El Real Madrid y el Real Oviedo se enfrentan este jueves, 14 de mayo, en el Estadio Santiago Bernabéu en el marco de la jornada 36 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El encuentro llega en un momento de decepción para ambas entidades, con un equipo madrileño que ha agotado sus opciones de luchar por el título liguero y un conjunto ovetense que afronta sus últimos compromisos en la categoría antes de regresar a LaLiga Hypermotion tras certificarse su descenso.

Un Real Madrid sin objetivos tras el Clásico

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa encara esta cita con la necesidad de reencontrarse con la victoria ante su afición. La derrota sufrida en la pasada jornada ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou por 2-0 dejó al cuadro merengue sin posibilidades matemáticas de pelear por el trofeo de la regularidad. Esta situación confirma una temporada aciaga para el club blanco, que cerrará el curso sin títulos tras haber caído eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete y en los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Bayern de Múnich, con un resultado global de 4-3.

Ante este escenario, y con la planificación de la próxima temporada ya en el horizonte, se espera que Arbeloa introduzca rotaciones en el once titular. La afición madridista ha mostrado su descontento ante la trayectoria del equipo, por lo que los tres puntos en juego ante el Oviedo se presentan como un trámite necesario para calmar los ánimos en los tres partidos que restan para la conclusión del campeonato.

El Real Oviedo se despide de la élite

Por su parte, el Real Oviedo visita el feudo blanco sin presión clasificatoria pero con la amargura del descenso ya consumado. El proyecto de Guillermo Almada en la máxima categoría del fútbol español apenas ha durado un año, después de que el club lograra el ascenso tras 25 años de ausencia. El conjunto asturiano ocupa actualmente la última posición de la tabla como colista con 29 puntos, fruto de un balance de 6 victorias, 11 empates y 18 derrotas.

La principal carencia del Oviedo esta temporada ha sido su falta de eficacia de cara a puerta, situándose como el equipo menos goleador de la competición con solo 26 tantos en 35 jornadas. En el precedente de la primera vuelta disputado en el Estadio Carlos Tartiere, el Real Madrid se impuso con autoridad por un marcador de 0-3, resultado que los blancos confían en repetir este jueves en el Santiago Bernabéu.

Horario y dónde ver el Real Madrid contra el Real Oviedo

El partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports se disputará hoy, jueves 14 de mayo, a las 21:30 horas. Los seguidores del campeonato nacional podrán seguir el desarrollo del encuentro a través de diversas plataformas de televisión.

La retransmisión en directo correrá a cargo de la plataforma DAZN, específicamente mediante los canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2. Asimismo, el enfrentamiento estará disponible para el sector de la hostelería a través del canal LaLiga TV Bar en la plataforma Movistar Plus+.