MADRID / PARÍS | El futuro de Fede Valverde en el Real Madrid ha dejado de ser un tema tabú en los despachos europeos. Según ha adelantado El Chiringuito y confirmado el diario AS, el París Saint-Germain ha movido ficha este pasado fin de semana mediante una «llamada de contexto» para conocer de primera mano la situación del centrocampista uruguayo.

Este movimiento llega tras el grave altercado físico que Valverde protagonizó con su compañero Aurélien Tchouameni en Valdebebas, un incidente que ha terminado con el uruguayo de baja por traumatismo (con un pronóstico de 10 a 14 días de reposo) y una multa interna de 500.000 euros.

Una oportunidad de mercado para el PSG

Aunque en el PSG son plenamente conscientes de que el deseo de Valverde es seguir vistiendo de blanco, consideran que el escenario actual es distinto al de años anteriores. Lo que antes era un «imposible», ahora se ve como una puerta entreabierta.

El mensaje enviado desde París ha sido claro: si el Real Madrid decidiera que el uruguayo es prescindible debido a los recientes problemas de disciplina, el PSG está listo para presentar una oferta. Según fuentes cercanas a la operación, el traspaso se movería en cifras mareantes, estimándose entre los 100 y 120 millones de euros.

El Manchester City, a la espera

El PSG no es el único gigante europeo que ha descolgado el teléfono. El Manchester City de Pep Guardiola, que ya intentó el fichaje el pasado verano antes de decantarse por Reijnders, sigue monitorizando la situación. Si el cartel de «intransferible» desaparece del pecho del ‘Halcón’, el Etihad Stadium volvería a ser un destino probable.

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La postura del jugador y del club

A pesar del ruido mediático y el interés de los grandes de Europa, la situación actual se resume en tres puntos clave: