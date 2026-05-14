El estadio de Mestalla se viste de gala este jueves 14 de mayo para albergar el encuentro entre el Valencia CF y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Con el tramo final de la temporada en juego, ambos equipos se citan a partir de las 19:00 horas en un duelo que marcará su devenir inmediato en la tabla clasificatoria. Tras enfrentarse recientemente a rivales de la entidad del Athletic Club y el Atlético de Madrid en el caso de los locales, y de Girona FC y Getafe en el de los visitantes, la cita de hoy se presenta como una oportunidad crucial para sumar puntos en la competición doméstica.

Situación clasificatoria y estadísticas de ambos conjuntos

La igualdad es la nota dominante antes del pitido inicial en el feudo valencianista. El Valencia, dirigido por Rubén Baraja, ocupa actualmente la decimotercera posición de la clasificación con un total de 42 puntos. Su balance en lo que va de curso se traduce en 11 victorias, 9 empates y 15 derrotas, con un registro goleador de 38 tantos a favor y 50 en contra. En su feudo, el equipo che se ha mostrado sólido, logrando hasta la fecha 7 triunfos, 5 empates y 5 derrotas como local.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega a Mestalla situándose dos peldaños por encima de su rival de hoy. El conjunto madrileño es undécimo en la tabla con 43 puntos, apenas uno más que el Valencia. Los de Vallecas han cosechado 10 victorias, 13 empates y 12 derrotas, habiendo anotado 36 goles y encajado 42. No obstante, su rendimiento lejos del Estadio de Vallecas ha sido más irregular, con un bagaje de 4 victorias, 3 empates y 10 derrotas en sus desplazamientos como visitante.

Calendario y próximos compromisos en LaLiga EA Sports

El resultado que arroje el marcador de Mestalla este jueves será determinante para la configuración de la zona media-alta de la tabla. Tras este envite, el Valencia deberá afrontar un exigente cierre de calendario con enfrentamientos programados ante la Real Sociedad y el FC Barcelona.

El Rayo Vallecano, por su lado, tampoco tendrá un camino sencillo en las jornadas restantes, ya que sus próximos compromisos ligueros le enfrentarán al Villarreal y al Deportivo Alavés. La necesidad de puntuar hoy es, por tanto, máxima para ambas entidades antes de encarar sus respectivos duelos finales.

PUBLICIDAD

Horario y canales de televisión para ver el Valencia – Rayo Vallecano

El encuentro entre valencianistas y rayistas comenzará puntualmente a las 19:00 horas de este jueves 14 de mayo. Los aficionados que deseen seguir el choque por televisión podrán hacerlo a través de las diferentes plataformas habilitadas para la emisión de LaLiga EA Sports.

El partido se emitirá en directo por DAZN España, concretamente en los canales DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2. Asimismo, para los establecimientos públicos, el encuentro estará disponible a través de LaLiga TV Bar.