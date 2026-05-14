El madrileño se despide en cuartos de final tras un partido surrealista marcado por el frío, el humo de los fuegos artificiales y el agotamiento físico. Roland Garros será su próximo reto como cabeza de serie.

ROMA | La meteórica primavera de Rafa Jódar ha encontrado un muro infranqueable en la noche italiana. En un partido que terminó a las 02:02 de la madrugada, el tenista de Leganés se despidió del Masters 1.000 de Roma tras caer ante el local Luciano Darderi por 7-6 (5), 5-7 y 6-0. Un duelo de más de tres horas que dejó al español físicamente fundido y mentalmente desquiciado por una concatenación de infortunios.

Un cóctel de desdichas en el Foro Itálico

Nada salió de cara para el joven de 19 años. El encuentro, que comenzó con retraso a las 22:40 bajo una temperatura de 14 grados y una humedad del 89%, se convirtió en una batalla de supervivencia. Jódar, irreconocible por momentos, cometió hasta 58 errores no forzados, lastrado por una derecha que no funcionó y una pista extremadamente resbaladiza.

El momento más surrealista ocurrió con 6-5 en el primer set: el partido tuvo que detenerse durante 20 minutos debido a la densa humareda provocada por los fuegos artificiales del Estadio Olímpico (donde el Inter celebraba el título de Coppa Italia). El humo llegó a desactivar el sistema de ojo de halcón automático, rompiendo el ritmo de un Jódar que nunca se sintió cómodo.

El desplome físico y el «efecto» Darderi

A pesar de su «cabezonería» por mantenerse vivo y lograr forzar el tercer set, el cuerpo de Jódar dijo basta en la manga definitiva. Los calambres y el desgaste acumulado le impidieron competir en un último set donde Darderi, espoleado por una grada hostil hacia el español, le endosó un 6-0.

Darderi, especialista en tierra batida y verdugo de Zverev en la ronda anterior, desesperó al madrileño con una defensa titánica, confirmando que es uno de los jugadores más rocosos del circuito actual en esta superficie.

Objetivo: Roland Garros como cabeza de serie

Pese a la amarga derrota, el balance de la gira de tierra de Jódar es extraordinario (15-3 este año). Gracias a sus resultados en Madrid y Roma, el de Leganés dará un salto en el ranking:

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Ranking Virtual: Se sitúa como 29º del mundo (sube 5 plazas).

Se sitúa como (sube 5 plazas). Estatus en París: Será cabeza de serie en Roland Garros, lo que le garantiza evitar a los grandes favoritos en las primeras rondas.

Será en Roland Garros, lo que le garantiza evitar a los grandes favoritos en las primeras rondas. Cambio de planes: Jódar ha decidido bajarse del ATP 500 de Hamburgo la próxima semana para descansar y hacer «borrón y cuenta nueva» antes de su segundo Grand Slam.

A sus 19 años, el «alumno» Jódar se lleva de Roma una lección de madurez necesaria para los grandes escenarios. La próxima cita será el 24 de mayo en el Bosque de Bolonia, donde buscará confirmar que su ascenso no tiene techo.