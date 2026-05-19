La líder de la formación morada, Ione Belarra, califica de «sorprendente» la citación del expresidente y critica el doble rasero de la justicia con exmandatarios del PP y del PSOE.

MADRID – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este martes en una rueda de prensa en el Congreso que el Gobierno de coalición «lo tiene cada vez más difícil» para gobernar. Estas declaraciones se producen tras conocerse la imputación del expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional.

A pesar de la advertencia al Ejecutivo, Belarra ha salido en defensa de Zapatero frente a lo que considera una campaña política, señalando que «la derecha le tiene muchas ganas» al exmandatario socialista.

Críticas a la gestión del Ejecutivo y al gasto militar

Belarra ha aprovechado su comparecencia para vincular la situación judicial con la debilidad política del actual Gobierno, al que acusa de no actuar con la suficiente firmeza.

«Un Gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y el que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump, creo que cada vez lo tiene más difícil», argumentó la líder de Podemos.

Citado por el ‘caso Plus Ultra’

La reacción de Podemos llega después de que el Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional citara a Zapatero para el próximo 2 de junio en calidad de investigado. Se le imputan presuntos delitos de:

Organización criminal

Tráfico de influencias

Falsedad documental

La causa investiga el supuesto blanqueo de capitales derivado del préstamo concedido a la compañía aérea Plus Ultra.

«Sorpresa» ante el historial de otros expresidentes

Para Belarra, resulta «sorprendente» que Zapatero se convierta en el primer expresidente de la democracia en ser imputado en una causa de esta gravedad. Durante su intervención, la portavoz de Podemos ha enumerado de forma muy crítica el historial de otros exjefes del Ejecutivo que, a su juicio, habrían merecido un listón judicial similar:

Expresidente Acusaciones vertidas por Belarra Mariano Rajoy Acusado de «montar la policía política para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios». José María Aznar Calificado directamente por la líder de Podemos como «criminal de guerra». Felipe González Señalado por haber «dirigido los GAL». Adolfo Suárez Recordado por recibir una denuncia por agresión sexual (la cual ya fue archivada).

Con este escenario, Podemos marca distancias con la gestión del PSOE, denunciando tanto el «lawfare» o guerra sucia judicial que atribuye a la derecha, como la falta de valentía y el rumbo de las prioridades económicas del actual Gobierno.