Amnistía Internacional (AI) ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se aplique la justicia ante los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Israel y en los territorios palestinos ocupados, específicamente Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. La organización sostiene que tanto el Estado de Israel como Hamás, así como otros grupos armados palestinos, son responsables de estos crímenes.

En un nuevo informe publicado el 9 de octubre de 2023, AI ha recopilado evidencias sobre las agresiones perpetradas por las milicias palestinas en un ataque que se produjo en el sur de Israel el 7 de octubre de este año. Este ataque resultó en la muerte de aproximadamente 1,200 personas, además del secuestro de al menos 240 más.

El informe de AI enfatiza que las acciones de los milicianos palestinos deben ser investigadas con la misma seriedad que los ataques sostenidos por Israel contra la población palestina a lo largo de varias décadas, incluyendo acusaciones de apartheid y genocidio en Gaza. Agnès Callamard, secretaria general de la organización, ha manifestado que el sistema de justicia internacional se encuentra amenazado y requiere un respaldo firme por parte de los Estados.

AI ha documentado los ataques que ocurrieron el 7 de octubre en diversas ubicaciones, como kibbutz Be’eri, Holit, Kfar Azza y otras comunidades, donde más de 650 civiles perdieron la vida. Se destaca que en el festival de música Nova, más de 378 personas fallecieron. El informe incluye testimonios de sobrevivientes y pruebas audiovisuales que corroboran la gravedad de los ataques.

La organización ha advertido que los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados durante este ataque representan un ataque sistemático contra la población civil, lo que constituye una clara violación de los derechos humanos. AI subraya que, aunque el historial de Israel también se caracterice por violaciones graves, esto no justifica las acciones violentas de los grupos armados palestinos.

A pesar de un alto el fuego pactado entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre, la situación en la Franja de Gaza continúa siendo crítica. AI sostiene que el genocidio que enfrenta la población de Gaza no ha cesado, ya que los ataques israelíes siguen produciéndose, con más de 360 personas fallecidas durante la tregua. Desde el inicio de este conflicto, se estima que más de 70,000 palestinos han perdido la vida.

Agnès Callamard ha declarado que Israel ha causado un sufrimiento humano masivo mediante la creación de condiciones peores para los civiles en Gaza, lo que continúa ilustrando el delito de genocidio. A pesar de la situación, la comunidad internacional aún debe actuar y garantizar que quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad sean llevados ante la justicia.

AI también ha señalado el aumento de los ataques de colonos en Cisjordania, donde las operaciones militares israelíes han resultado en la muerte de al menos 995 personas desde el 7 de octubre, incluidos 219 menores. La organización denuncia que, en lugar de facilitar un proceso de paz, la falta de acción internacional ayuda a perpetuar la ocupación y el apartheid en la región.