La guerra en Ucrania ha alcanzado este jueves la marca de 1.384 días desde que Rusia inició su invasión en febrero de 2022. La situación en la región sigue siendo tensa y las noticias internacionales continúan resaltando los acontecimientos más recientes que afectan a ambos países.

En la esfera diplomática, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido conversaciones con varias personalidades influyentes, como el ex presidente estadounidense Donald Trump, así como altos ejecutivos de empresas internacionales, incluyendo a Jared Kushner y el CEO de BlackRock. Estos encuentros han girado en torno al plan de reconstrucción de Ucrania, que busca revitalizar el país tras los daños significativos causados por la guerra.

Por otro lado, desde Kiev se reporta que las fuerzas rusas han lanzado un amplio ataque mecanizado en la ciudad de Pokrovsk, lo que resalta el recrudecimiento de los combates en diferentes partes del país. Este ataque ha suscitado preocupaciones adicionales sobre la seguridad de los civiles y la infraestructura crítica.

Según informes provenientes del Ministerio de Defensa ucraniano, más de 430.000 ciudadanos rusos han sido reclutados para formar parte de las fuerzas armadas durante el año 2025. Este aumento en la cifra de soldados podría tener un impacto significativo en la eficiencia y capacidad de combate de las tropas rusas.

En el ámbito de la cooperación militar, Polonia está en negociaciones para transferir varios cazas Mig-29 a Ucrania. A cambio, se espera que reciba tecnología avanzada y drones, lo que podría reforzar en gran medida las capacidades defensivas de Ucrania ante la constante agresión rusa.

Donald Trump, quien se ha manifestado sobre el conflicto, ha afirmado que es el momento adecuado para llevar a cabo elecciones en Ucrania. A su vez, Zelenski ha indicado que está dispuesto a convocar elecciones, siempre que se garanticen las medidas de seguridad necesarias para su ejecución, una condición crucial en el actual clima de guerra.

A medida que el conflicto avanza, las fuerzas rusas han estado logrando progresos en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, lo que plantea una nueva serie de desafíos para las defensas ucranianas y genera inquietudes sobre la posible ampliación del control territorial ruso.

Las últimas declaraciones de Trump subrayan la necesidad de que Zelenski sea «realista» en sus peticiones para alcanzar un acuerdo con Rusia. Esto se ha convertido en un tema recurrente en las discusiones internacionales, donde el líder estadounidense enfatiza que la población ucraniana está perdiendo vidas a un ritmo alarmante y que un acuerdo de paz podría ahorrar miles de vidas.