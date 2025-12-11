El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en La Paz en el contexto de una investigación sobre la presunta malversación de fondos públicos destinados a proyectos indígenas. Este caso se remonta a su periodo como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales, que se extendió desde 2006 hasta 2019.

Luis Arce, un líder del partido MAS que dejó su cargo el 8 de noviembre, se enfrenta a acusaciones serias que incluyen «incumplimiento de deberes» y «conducta antieconómica». La detención fue anunciada por el vicepresidente del país, Edmand Lara, quien también aplaudió la actuación de la división anticorrupción en la pérdida de cumplimiento con una orden de captura emitida por el Ministerio Público.

Las acusaciones indican que Arce presuntamente autorizó transferencias irregulares de fondos públicos a cuentas personales de líderes campesinos a través del Fondo Público para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Fondioc). Las transferencias cuestionadas habrían ocurrido en la última década, tiempo durante el que Arce ocupó su puesto en el Ministerio de Economía.

El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que Arce es visto como el principal responsable del «millonario daño económico» asociado al Fondioc, ya que lideró su directorio durante su mandato. Este escándalo ocurre en un momento crítico para el país, que enfrenta una de sus peores crisis económicas en 40 años.

La excongresista Lidia Patty, una de las beneficiarias de las supuestas irregularidades, fue detenida la semana pasada. Durante su declaración, señaló que las transferencias de fondos habían sido aprobadas por Arce, quien, según ella, recibió cerca de 100,000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates.

El vicepresidente Lara destacó la importancia de la lucha contra la corrupción en el país, haciendo hincapié en que quienes han robado al Estado deberán responder por sus actos, prometiendo que todos los implicados pagarán «hasta el último centavo». Esta declaración refleja el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia y la justicia en Bolivia.

La detención de Arce ha sido objeto de controversia. María Nela Prada, exministra del gobierno de Arce, comentó sobre las circunstancias de su arresto, asegurando que Arce fue llevado en un microbús con vidrios polarizados y sin ninguna notificación oficial, lo que ella calificó de «abuso total de poder».

De acuerdo con la Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, dado que las supuestas infacciones ocurrieron durante el mandato de Morales, Arce se enfrentará a un juicio ordinario. Se prevé que se le imputen cargos y se le presente ante un juez, quien decidirá sobre su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Este arresto se produce poco después de la victoria del candidato centrista Rodrigo Paz en la segunda vuelta de las elecciones de octubre, marcando el fin del dominio del MAS en el país. Zahorí se ha comprometido a abordar la corrupción dentro de las instituciones estatales y ha iniciado auditorías en empresas públicas, enfatizando la necesidad de restaurar la confianza ciudadana.