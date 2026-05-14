El Gobierno implanta seis tramos de renta para la población activa y establece, por primera vez, topes mensuales de gasto para las rentas inferiores a 35.000 euros.

MADRID | Desde este jueves, 14 de mayo de 2026, el acceso a los medicamentos en España cambia sus reglas de juego. El nuevo sistema de copago farmacéutico, impulsado por los ministerios de Sanidad y Hacienda, entra hoy en vigor con el objetivo de reducir las desigualdades y aliviar el bolsillo de los pacientes polimedicados y con rentas bajas.

Esta reforma, que cuenta con un impacto presupuestario de 265,63 millones de euros, entierra el modelo vigente desde 2012 para introducir una mayor proporcionalidad basada en el nivel de ingresos real de los ciudadanos.

Población activa: Más tramos y nuevos «techos» de gasto

La principal novedad reside en la población activa, que pasa de tener tres tramos a seis. Por primera vez, se establecen límites mensuales de aportación para quienes ganan menos de 35.000 euros, evitando que el coste de tratamientos prolongados se convierta en una barrera financiera.

Tramo de Renta (Activos) Aportación (%) Tope Mensual Hasta 9.000 € 40% 8,23 € 9.000 € – 17.999 € 40% 18,52 € 18.000 € – 34.999 € 45% 61,75 € 35.000 € – 59.999 € 45% Sin tope 60.000 € – 99.999 € 50% Sin tope Más de 100.000 € 60% Sin tope

Cambios para los pensionistas

Los pensionistas también ven modificado su esquema para ganar en equidad. Aunque el porcentaje de aportación se mantiene generalmente en el 10%, se han ajustado los topes mensuales para beneficiar a las rentas medias:

Menos de 18.000 €: Tope de 8,23 €/mes .

Tope de . 18.000 € – 59.999 €: Se reduce el tope a 13,37 €/mes .

Se reduce el tope a . 60.000 € – 99.999 €: Tope de 18,52 €/mes .

Tope de . Más de 100.000 €: Aportación del 60% con un tope de 61,75 €/mes.

Blindaje a los colectivos vulnerables

El nuevo Real Decreto no solo mantiene las exenciones para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), parados sin subsidio y menores con discapacidad, sino que incorpora de forma expresa la exención total para quienes perciben el complemento de ayuda para la infancia.

Con esta medida, el Ejecutivo busca garantizar que ningún ciudadano abandone un tratamiento médico por motivos económicos, un fenómeno que afectaba especialmente a las familias con rentas bajas y necesidades de medicación crónica.