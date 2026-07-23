SEVILLA. La parlamentaria gaditana del Partido Popular, Ana Mestre, ha sido elegida este jueves como nueva presidenta del Parlamento de Andalucía durante la sesión plenaria de la Cámara autonómica. Mestre toma así el relevo de Jesús Aguirre, quien dejará la presidencia del órgano legislativo para asumir el cargo de senador por designación autonómica.

La designación de la diputada jerezana, que contó con el respaldo de las bancadas del PP y de Vox y la abstención del resto de formaciones de la oposición (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía), se produce en el marco de la reestructuración de la Mesa del Parlamento fruto de los acuerdos entre populares y la formación de Abascal para el presente periodo legislativo.

Claves del relevo y la nueva composición de la Mesa

Nueva vicepresidencia para Vox: Tras los cambios acordados, Cristina Peláez (Vox) asume la vicepresidencia primera de la Mesa, órgano que pasa a estar encabezado por Mestre y que mantiene representación de PP y PSOE en sus secretarías y vicepresidencias.

Tras los cambios acordados, Cristina Peláez (Vox) asume la vicepresidencia primera de la Mesa, órgano que pasa a estar encabezado por Mestre y que mantiene representación de PP y PSOE en sus secretarías y vicepresidencias. Trayectoria de Ana Mestre: Con 45 años, la nueva presidenta de la Cámara ostentaba hasta ahora la vicepresidencia del Parlamento y cuenta con una dilatada trayectoria institucional como delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz y concejala en el Ayuntamiento gaditano.

Con 45 años, la nueva presidenta de la Cámara ostentaba hasta ahora la vicepresidencia del Parlamento y cuenta con una dilatada trayectoria institucional como delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz y concejala en el Ayuntamiento gaditano. Despedida a Jesús Aguirre: Durante la sesión, Mestre ha puesto en valor el legado del presidente saliente, destacando la «generosidad, espontaneidad e impronta natural» con la que Aguirre gestionó los debates parlamentarios.