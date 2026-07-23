MADRID. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha agradecido públicamente el apoyo brindado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su imputación judicial, al tiempo que ha exigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, un respeto riguroso a la presunción de inocencia: «Hasta que no haya sentencia firme, aquí no delinque nadie».

En una entrevista concedida a TVE —su primera intervención pública tras declarar el pasado 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama—, Zapatero expressed su gratitud hacia quienes han mantenido la confianza en su figura. No obstante, subrayó que su objetivo no es ampararse en el afecto o en la fe, sino «demostrar con hechos y defender la inocencia con las reglas del Derecho».

Claves de las declaraciones del expresidente

Contacto con Pedro Sánchez: Zapatero confirmó haber conversado recientemente con el presidente del Gobierno, aunque prefirió mantener el contenido de sus intercambios en el ámbito privado.

Zapatero confirmó haber conversado recientemente con el presidente del Gobierno, aunque prefirió mantener el contenido de sus intercambios en el ámbito privado. Vínculo con el PSOE: El expresidente reconoció el sufrimiento personal que le causa que el procedimiento judicial pueda perjudicar a la formación socialista, asegurando que lleva al partido «en la sangre».

El expresidente reconoció el sufrimiento personal que le causa que el procedimiento judicial pueda perjudicar a la formación socialista, asegurando que lleva al partido «en la sangre». Réplica a la oposición: Ante las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó que Sánchez está «en manos» del expresidente en el marco de la investigación sobre el préstamo a Plus Ultra, Zapatero recordó al líder del PP su responsabilidad institucional para respetar la presunción de inocencia extraprocesal.