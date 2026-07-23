MADRID. Las llamadas de asistencia al 016, el servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género, experimentaron un drástico incremento del 120,8 % durante las horas posteriores a la victoria de la selección española en la final del Mundial. Según los datos del Ministerio de Igualdad adelantados por El País, el repunte se concentró de forma crítica en la franja horaria comprendida entre las 23:00 horas del domingo y las 07:00 de la mañana del lunes.

El balance global de la jornada del lunes también reflejó un aumento generalizado del 21,9 % en las llamadas telefónicas en comparación con el mismo día de la semana anterior. El repunte afectó asimismo al resto de vías telemáticas de atención: el uso del correo electrónico se disparó un 1.000 %, las consultas por chat online subieron un 60 % y las comunicaciones a través de WhatsApp aumentaron un 8,75 %.

Un contexto de repunte preocupante en los datos de 2026

El incremento de solicitudes de auxilio coincide con una semana trágica en la que se han verificado dos nuevos crímenes machistas en Málaga y Toledo. Con estos últimos casos, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 asciende a 31 víctimas mortales, superando las 22 registradas en el mismo periodo de 2025 y marcando el registro más alto desde 2019.

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