MADRID. La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha presentado un recurso contra la última providencia del juez Juan Carlos Peinado en la que exige a ambas la recogida presencial de sus pasaportes en el juzgado. El escrito tacha de «extrema gravedad» esta decisión al considerar que restringe de facto la libertad de circulación de sus representadas sin que exista ya un título cautelar vigente que lo ampare.

La controversia surge tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de revocar la apertura de juicio con jurado y anular las medidas cautelares impuestas por el instructor —entre ellas la retirada del pasaporte— al descartar el riesgo de fuga. Pese a ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dictó una resolución requiriendo la comparecencia personal de las investigadas para la devolución de la documentación.

Argumentos clave del recurso de la defensa

Invasión de competencias: El letrado José María de Pablo sostiene que el juez se ha extralimitado en sus funciones, ya que la entrega material de documentación procesal es competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y no un acto jurisdiccional.

El letrado José María de Pablo sostiene que el juez se ha extralimitado en sus funciones, ya que la entrega material de documentación procesal es competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y no un acto jurisdiccional. Validez de la procuradora: La representación legal subraya que la procuradora asignada cuenta con la capacidad jurídica y el poder suficiente para retirar el pasaporte en nombre de Álvarez sin necesidad de su presencia física.

La representación legal subraya que la procuradora asignada cuenta con la capacidad jurídica y el poder suficiente para retirar el pasaporte en nombre de Álvarez sin necesidad de su presencia física. Vulneración de derechos fundamentales: El escrito advierte de que retrasar la devolución condicionando el trámite vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho a la libre circulación, incurriendo en una restricción injustificada «realizada a sabiendas».

Ante estos hechos, la defensa solicita la anulación de la providencia del 21 de julio y exige que se dé traslado al Letrado de la Administración de Justicia para proceda a la entrega inmediata de la documentación a través de la representación procesal.