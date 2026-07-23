MADRID. El Gobierno de España y la dirección del PSOE han reafirmado su apoyo al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero tras la entrevista ofrecida este jueves, reiterando la petición de respeto absoluto a su presunción de inocencia e idéntico respaldo al proceso judicial en curso.

En un comunicado emitido minutos después de la comparecencia televisiva del expresidente, los socialistas valoraron positivamente sus «explicaciones públicas» y subrayaron que mantienen «exactamente la misma posición que desde el primer día». Desde el Ejecutivo, la portavoz Elma Saiz y fuentes gubernamentales reiteraron su confianza en la inocencia de Zapatero, respaldando su decisión de declarar públicamente tras su comparecencia ante el juez instructor que investiga el caso.

Claves de las reacciones políticas