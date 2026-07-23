MADRID — El Partido Popular ha cargado con dureza este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciarse la propuesta oficial para que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, opte a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde las filas populares aseguran que esta nominación es una «salida buscando la impunidad y el silencio» de la líder de Sumar ante las controversias que afectan al Ejecutivo.

«El silencio cotiza más que la gestión»

Diversos dirigentes del PP han reaccionado en bloque denunciando lo que consideran un trato de favor para garantizar el respaldo político de su socio de coalición:

Miguel Tellado (Secretario General del PP): Ha afirmado que la candidatura es «el precio que ha puesto Díaz para encubrir la corrupción de Sánchez». En declaraciones televisivas, el dirigente popular recalcó que el puesto internacional supone una salida «jugosa económicamente» que explica, a su juicio, la postura condescendiente de Sumar.

Ha afirmado que la candidatura es «el precio que ha puesto Díaz para encubrir la corrupción de Sánchez». En declaraciones televisivas, el dirigente popular recalcó que el puesto internacional supone una salida «jugosa económicamente» que explica, a su juicio, la postura condescendiente de Sumar. Alicia García (Portavocía del PP en el Senado): A través de un mensaje en la red social X, criticó que «en este Gobierno el silencio cotiza más que la gestión», ironizando con que el mayor mérito de la ministra ha sido mantenerse al margen durante los últimos años.

A través de un mensaje en la red social X, criticó que «en este Gobierno el silencio cotiza más que la gestión», ironizando con que el mayor mérito de la ministra ha sido mantenerse al margen durante los últimos años. Juan Bravo (Vicesecretario de Hacienda del PP): Consideró la propuesta un «premio paradójico» para la responsable de Trabajo, cuestionando de nuevo los indicadores de empleo y la contabilidad de los contratos fijos discontinuos.

Desde el entorno del Gobierno, la candidatura se defiende como un reconocimiento a la trayectoria institucional y laboral de la ministra en el ámbito internacional, mientras que para la oposición representa una maniobra deliberada para orquestar su relevo y asegurar la estabilidad de la legislatura.