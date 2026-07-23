El expresidente del Gobierno niega rotundamente en TVE cualquier intención de defraudar, anuncia un contraperitaje para discutir la tasación e indica que dará las explicaciones oportunas ante el juez.

MADRID. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este jueves que las joyas valoradas en 1,3 millones de euros y encontradas por la Policía en la caja fuerte de su despacho responden a un «regalo de cortesía personal» que recibió hace varios años por parte de un país cuya identidad ha preferido no revelar por prudencia institucional.

En una entrevista concedida a Televisión Española (TVE), el exjefe del Ejecutivo ha abordado la pieza separada en la que el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le investiga por presuntos delitos de contrabando y delito fiscal. Zapatero, que en su comparecencia judicial previa había rechazado declarar sobre este asunto, ha asegurado ahora que ofrecerá todos los detalles y las respuestas pertinentes ante el juez en el marco de su estrategia de defensa.

Sin «afán patrimonial» y con rechazo a su valoración

Durante la emisión, el expresidente ha defendido que la tenencia de dichos objetos carecía de intencionalidad defraudatoria o especulativa. «Es una historia sin intención, sin afán patrimonial. No tenían uso ni destino, ni hemos pensado en el valor que tenían», ha argumentado, añadiendo que la valoración de 1,3 millones de euros que consta en el sumario será sometida a contradicción mediante un nuevo informe pericial encargado por su representación legal.

Preguntado sobre si consideraba una equivocación haber aceptado los obsequios en su momento, Zapatero admitió que «repasando la historia, seguramente hubiera tomado otra decisión, como no aceptarlas». No obstante, subrayó que las piezas se encuentran actualmente bajo custodia policial tras su incautación y reconoció con rotundidad el impacto personal que le genera el caso: «Les puedo decir que me producen una alergia profunda».

Apoyos políticos y presunción de inocencia

El expresidente ha justificado su silencio sobre el origen geográfico de los objetos alegando que el magistrado instructor debe ser el primero en conocer los detalles oficiales dentro del procedimiento.

Asimismo, ha aprovechado la entrevista para expresar su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el respaldo recibido, al tiempo que ha reclamado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, respeto hacia la presunción de inocencia. «Hasta que no haya sentencia firme, aquí no delinque nadie», ha concluido.