BARCELONA. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, junto a los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva y otros siete ex altos cargos de la formación encausados por los gastos del procés, ha presentado un recurso de anulación contra la última providencia del Tribunal de Cuentas. En el escrito, la defensa acusa al órgano fiscalizador de vulnerar «abierta y flagrantemente» tanto los tratados comunitarios como la Constitución Española al poner en duda la aplicación de la ley de amnistía.

El conflicto surge tras la resolución dictada el pasado lunes por la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Herráiz, quien instó a las acusaciones y defensas a pronunciarse sobre la viabilidad de amnistiar los fondos desviados. Herráiz argumentó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala la amnistía siempre que no afecte a presupuestos comunitarios, por lo que solicitó documentación para esclarecer si existió uso de dinero europeo.

Principales claves del recurso presentado por ERC

Vinculación directa del TJUE: Los encausados sostienen que el fallo de la justicia europea es de obligado cumplimiento para el Tribunal de Cuentas, exigiendo aplicar sus resoluciones «en sus propios términos».

Los encausados sostienen que el fallo de la justicia europea es de obligado cumplimiento para el Tribunal de Cuentas, exigiendo aplicar sus resoluciones «en sus propios términos». Sin afectación a fondos europeos: La defensa recuerda que el propio auto inicial del Tribunal de Cuentas ya reconocía que «no existe evidencia ni prueba alguna» de que se emplearan fondos de la Unión Europea.

La defensa recuerda que el propio auto inicial del Tribunal de Cuentas ya reconocía que «no existe evidencia ni prueba alguna» de que se emplearan fondos de la Unión Europea. Denuncia de arbitrariedad: El escrito califica la decisión del tribunal de «arbitraria y carente de motivación en Derecho», acusando al organismo de descontextualizar la sentencia europea para «prolongar artificialmente» el proceso.

«Nos hallamos ante una resolución que busca incumplir flagrantemente lo dispuesto en la ley de amnistía», señala la defensa en el recurso al que ha tenido acceso la Agencia EFE.

Ante lo que consideran una infracción del marco legal comunitario y constitucional, los abogados de Esquerra han exigido la inmediata anulación y revocación de la providencia, solicitando que se dicte una nueva resolución que aplique definitivamente el perdón a todos los encausados por los gastos del procés.