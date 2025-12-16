El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha descendido el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de preemergencia, en Situación Operativa 0. La medida, tomada a las 10:08 horas de este martes 16 de diciembre, se debe a la ausencia de avisos meteorológicos adversos tras el paso de la borrasca Emilia, que ha generado un total de 282 incidencias en toda la comunidad andaluza desde el pasado miércoles.

La borrasca Emilia, que activó el PERI en fase de emergencia (situación operativa 1) desde el pasado viernes, ha concluido su paso por Andalucía, dejando un saldo de 282 incidentes gestionados por el centro de coordinación.

El reparto de las incidencias por provincias, desde el pasado miércoles día 10, ha sido el siguiente:

Almería: 76 incidentes

76 incidentes Málaga: 74 incidentes

74 incidentes Sevilla: 53 incidentes

53 incidentes Huelva: 41 incidentes

41 incidentes Cádiz: 29 incidentes

29 incidentes Granada: 9 incidentes

Durante la madrugada previa a la desactivación, se gestionó cerca de medio centenar de incidentes en la comunidad. En la provincia de Sevilla, se registraron una docena de incidentes, principalmente por anegaciones y balsas de agua en la ronda urbana norte que obligaron a realizar cortes de tráfico. En general, las incidencias registradas en todas las provincias no han provocado daños personales.

Activación y alertas masivas (Es-Alert)

El PERI se mantuvo en fase de preemergencia (situación operativa 0) desde el inicio de los primeros avisos meteorológicos de peligro importante el 10 de diciembre.

Como medida preventiva, el centro de coordinación de emergencias (EMA) utilizó el sistema de mensajes masivos Es-Alert durante el sábado y el domingo, enviando alertas a los 45 municipios afectados del Valle del Almanzora, Los Vélez y la zona del Levante almeriense. El mensaje masivo instaba a la ciudadanía a seguir las recomendaciones del 112, como evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas anegadas y subir a las partes más altas de la vivienda en caso de inundaciones.

El consejero Antonio Sanz ha agradecido públicamente tanto a la ciudadanía por «su comportamiento ejemplar en el respeto y cumplimiento de los consejos» como a los servicios de emergencia por su «colaboración y trabajo».