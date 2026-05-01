La Dirección General de Tráfico mantiene activo hoy, viernes 1 de mayo, el dispositivo especial por el puente del Día del Trabajador. La operación comenzó el jueves 30 de abril a las 15:00 horas y se mantendrá hasta la medianoche del domingo 3 de mayo, con medidas de regulación, ordenación y vigilancia en las carreteras.

La DGT prevé 6.040.000 movimientos de largo recorrido durante este periodo. Aunque la cifra es inferior a la de otros años por la configuración del calendario, Tráfico advierte de que la previsión diaria de desplazamientos se sitúa en torno a 1,5 millones, una intensidad elevada para un periodo corto.

Durante este viernes se esperan movimientos de salida desde grandes núcleos urbanos hacia zonas turísticas, áreas de costa, montaña, segundas residencias y espacios de ocio. La jornada puede registrar tráfico intenso tanto en las salidas de las ciudades como en los accesos a destinos habituales del puente de mayo.

El dispositivo especial cuenta con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, medios aéreos y equipos encargados de instalar medidas especiales en carretera. Además, la DGT utilizará radares fijos y móviles, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad.

Tráfico recuerda también la obligación de utilizar la baliza V16 en caso de incidencia en carretera. Este dispositivo permite avisar al resto de usuarios de una situación de emergencia a través de paneles de mensaje variable y navegadores, reduciendo el riesgo de atropello o accidente secundario.

La DGT recomienda planificar el viaje, consultar el estado del tráfico antes de salir, revisar el vehículo, evitar las horas de mayor intensidad y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. También insiste en respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y extremar la prudencia ante posibles lluvias o tormentas durante el puente.