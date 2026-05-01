El tiempo de este viernes 1 de mayo estará marcado por la inestabilidad en buena parte de España, especialmente en la mitad oriental peninsular, el área cantábrica, Baleares y zonas de montaña. La previsión apunta a chubascos y tormentas que pueden condicionar los desplazamientos y los planes al aire libre durante el puente.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por lluvias y tormentas en distintas zonas, con especial atención a áreas donde los chubascos pueden ser localmente intensos. La propia AEMET actualiza los avisos por fenómenos adversos en función de la evolución de la atmósfera, por lo que conviene revisar la previsión antes de viajar.

De acuerdo con las previsiones difundidas a partir de la información de AEMET, el viernes será una jornada inestable en el norte y el este peninsular. Las zonas con mayor probabilidad de chubascos fuertes se sitúan en el entorno de los Pirineos, Teruel, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha e interior de Murcia. También pueden registrarse lluvias en Baleares, Galicia y puntos del área cantábrica.

Las temperaturas presentarán contrastes. En el área mediterránea y Baleares se espera un descenso, mientras que en otras zonas del interior y del suroeste peninsular pueden mantenerse valores más suaves. La situación será típicamente primaveral, con alternancia de claros, nubosidad de evolución y tormentas repartidas durante la tarde.

El mal tiempo puede afectar especialmente a desplazamientos por carretera, rutas de montaña, actividades al aire libre, eventos festivos y manifestaciones del Día del Trabajador. En caso de tormenta, se recomienda evitar zonas expuestas, no refugiarse bajo árboles aislados y extremar la precaución en carreteras secundarias o tramos con acumulación de agua.

El puente continuará con un tiempo variable durante el fin de semana. Las previsiones apuntan a que el sábado también puede ser inestable en muchas zonas, mientras que el domingo podría producirse una mejora progresiva, aunque todavía con precipitaciones en áreas del norte, nordeste y Baleares.