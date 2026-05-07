El Museo de Ceuta acoge una ambiciosa muestra que reúne 106 obras del artista malagueño, recorriendo su evolución creativa desde 2011 hasta la actualidad.

CEUTA – El panorama artístico andaluz se traslada al otro lado del Estrecho. El reconocido pintor Andrés Mérida ha inaugurado hoy en el Museo de Ceuta su exposición más personal hasta la fecha: “Camino a la diferencia”. Se trata de una retrospectiva que compila más de un centenar de piezas y que define el estado de madurez técnica y emocional que atraviesa el autor.

La muestra, que estará abierta al público desde mañana 8 de mayo hasta finales de agosto, no es solo una exhibición de cuadros, sino un testimonio vital. A través de 106 obras creadas entre 2011 y 2026, Mérida ofrece un viaje por su universo particular, donde la tradición mediterránea y la vanguardia internacional se dan la mano.

Un lenguaje propio: Del flamenco al «garabatismo»

La exposición se articula en dos grandes bloques que combinan préstamos de colecciones privadas —especialmente de coleccionistas malagueños— con fondos del propio artista. Los asistentes podrán disfrutar de una propuesta técnica diversa que incluye:

Dibujo y obra digital impresa.

Óleos y técnicas mixtas.

Temáticas icónicas: Referencias al flamenco, el vino y el mundo taurino que anclan su obra a sus raíces algecireñas y malagueñas.

«Estoy en un momento profesional de plenitud. He desarrollado un código visual propio que ha evolucionado conmigo y que queda reflejado en esta retrospectiva», ha afirmado Mérida durante la presentación.

De Málaga al mundo

Aunque su corazón artístico late con fuerza en Andalucía, la obra de Mérida está impregnada de cosmopolitismo. Piezas influenciadas por sus estancias en Nueva York, Holanda o Francia aportan un matiz global a la muestra, demostrando que su lenguaje, aunque basado en la cultura popular, es universal.

Un punto clave de esta cita es la consolidación de su técnica del “garabatismo”, ese trazo eléctrico y enérgico que se ha convertido en su sello de identidad y que le permite reinterpretar la realidad de una forma única.

PUBLICIDAD

Cine y Arte

Como complemento a la experiencia pictórica, el proyecto incluye el estreno del documental homónimo, “Camino a la diferencia”. La cinta profundiza en la trayectoria vital del artista, desde su formación en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla hasta su decisión en 1996 de dedicarse íntegramente a la pintura, un camino que lo ha llevado a exponer en plazas tan exigentes como Hong Kong, México o Lisboa.

Con esta exposición, el Museo de Ceuta se convierte en el epicentro de la obra de un artista que, desde el sur, sigue reafirmando su identidad en el escenario internacional.