Pamplona, 7 de mayo de 2026 — La Guardia Civil ha intervenido un ejemplar vivo de serpiente que viajaba en el interior de un paquete postal enviado desde Málaga con destino a Navarra. El hallazgo se produjo en una empresa de mensajería de Berriozar, la cual no contaba con la autorización necesaria para el transporte de animales vivos.

La operación fue llevada a cabo por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (UDAIFF), que detectó el paquete sospechoso durante las labores rutinarias de control de mercancías.

Un envío sin declarar y sin garantías de bienestar

Al abrir el bulto, los agentes hallaron un ejemplar macho de ‘Heterodon nasicus’ (conocida comúnmente como serpiente de hocico de cerdo), de apenas 10 centímetros de longitud. Según el expediente, el reptil nació en cautividad en septiembre de 2025.

La investigación ha revelado graves irregularidades en el envío:

Ocultación de contenido: El remitente no declaró que el paquete contenía un animal vivo.

El remitente no declaró que el paquete contenía un animal vivo. Falta de autorización: La empresa de transporte desconocía la naturaleza de la mercancía y no está habilitada para mover seres vivos.

La empresa de transporte desconocía la naturaleza de la mercancía y no está habilitada para mover seres vivos. Riesgo biológico: Al viajar oculto, el animal careció de medidas de control de temperatura, ventilación y bienestar animal durante el trayecto desde Andalucía hasta el norte del país.

Investigación en curso

Los responsables de la empresa de mensajería aseguraron a las autoridades que el paquete fue facturado bajo una descripción falsa. La Guardia Civil ya ha identificado tanto al remitente en Málaga como al destinatario, un vecino de Pamplona.

«El envío se realizó ocultando la naturaleza real de la mercancía, lo que impidió adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas durante el trayecto», señalaron fuentes de la Benemérita.

Los agentes han levantado acta y comunicado los hechos a la autoridad competente por una posible infracción a la normativa de sanidad y bienestar animal. Toda la documentación de la compra y el albarán de transporte han sido incorporados a la investigación para determinar las responsabilidades legales de los implicados.