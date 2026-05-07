El IBEX 35 cerró este jueves 7 de mayo de 2026 en 18.060,80 puntos, dejando una variación de -43,50 puntos y un -0,24% en la sesión. Con la tendencia claramente a la baja, el selectivo español se quedó por debajo del arranque del día y no logró consolidar la recuperación que insinuó durante las horas centrales.

La jornada comenzó con el índice en 18.138,90 puntos y marcó un máximo intradía de 18.182,20. Sin embargo, el impulso comprador se fue apagando y el suelo llegó en 18.039,40, antes de encarar un cierre discreto, pero en rojo. En la comparación con la sesión anterior, el IBEX también confirmó el cambio de ritmo: venía de 18.104,30 puntos y terminó cediendo terreno.

Cómo cerró el IBEX 35

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el IBEX 35 encadenó una sesión de perfil defensivo: la distancia entre el máximo y el mínimo intradía sugiere una negociación contenida, con compradores presentes pero incapaces de revertir la presión vendedora al final. El balance final, -0,24%, no fue un desplome, pero sí una señal clara de que el mercado mantiene cautela.

De forma adicional, conviene observar el patrón técnico del día: tras una apertura ligeramente al alza y un intento de superar la cota de los 18.180 puntos, el índice retrocedió hacia la zona de los 18.040. Ese recorrido suele interpretarse como un tira y afloja entre quienes buscan aprovechar rebotes y quienes prefieren esperar confirmaciones antes de volver a posiciones de riesgo.

Con el cierre en 18.060,80, el mercado queda a la espera de catalizadores que permitan recuperar el nivel perdido frente al cierre previo. A corto plazo, el foco se mantiene en la dirección de la tendencia: a la baja, al menos en esta sesión.

Evolución de la semana

La foto semanal dibuja un recorrido más amplio que la simple variación del jueves. Tras varias oscilaciones, el IBEX ha alternado días de corrección con jornadas de recuperación parcial. En los últimos cinco cierres, el índice ha mostrado volatilidad, con cambios de sesgo frecuentes:

2026-04-30 : cierre en 17.781,00 puntos.

: cierre en puntos. 2026-05-04 : cierre en 17.356,10 puntos, en una jornada que rompió hacia abajo tras un arranque más alto.

: cierre en puntos, en una jornada que rompió hacia abajo tras un arranque más alto. 2026-05-05 : rebote moderado hasta 17.667,70 , aunque sin recuperar plenamente el nivel de semanas previas.

: rebote moderado hasta , aunque sin recuperar plenamente el nivel de semanas previas. 2026-05-06 : salto destacado a 18.104,30 , con máximos que superaron la zona de los 18.200.

: salto destacado a , con máximos que superaron la zona de los 18.200. 2026-05-07: ajuste a la baja hasta 18.060,80, cerrando de nuevo con presión vendedora.

En conjunto, la semana refleja un mercado que, pese a exhibir momentos de fortaleza, no logra imponer una trayectoria sostenida. La sesión del jueves actúa como recordatorio de que el impulso comprador todavía necesita más consistencia para consolidar niveles.

Euríbor y mercados

En el plano de tipos de interés, el Euríbor sigue siendo un indicador clave para el bolsillo de los hogares y el mercado hipotecario, aunque su dinámica suele estar marcada por las expectativas sobre política monetaria. Sin entrar en cifras concretas —que dependen de la evolución diaria de referencias y promedios—, el contexto general apunta a una lectura atenta de la senda de tipos: cualquier señal de cambio en el discurso de los bancos centrales puede repercutir en la curva de tipos y, por extensión, en el comportamiento de los productos ligados a tipos variables.

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Mientras tanto, los inversores suelen conectar la renta variable con este entorno a través de la sensibilidad de las valoraciones a los rendimientos y al coste de financiación. Por eso, aunque el movimiento del IBEX hoy sea moderado, el trasfondo macro —y la forma en la que se interpreten las expectativas de tipos— continúa actuando como telón de fondo para las decisiones de compra y venta.

Cierre

Con el IBEX 35 en 18.060,80 puntos tras una variación de -0,24% y tendencia a la baja, la sesión del jueves deja una jornada de control más que de pánico: el selectivo retrocedió desde la apertura y no logró sostener el impulso del intradía. Cita de referencia: Yahoo Finance (jueves 7 de mayo de 2026).