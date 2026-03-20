La finalista del reality de Telecinco comparte las imágenes de su dedo tras el accidente en directo y denuncia la falta de empatía recibida durante su convalecencia en la casa de Tres Cantos.

La participación de Anita Williams en la cuarta edición de ‘GH DÚO’ estuvo marcada por un grave incidente que, tras semanas de especulaciones, ha cobrado una nueva dimensión. La concursante catalana, que alcanzó la segunda posición en el formato de Mediaset, ha decidido mostrar públicamente las secuelas físicas derivadas del accidente sufrido en la casa de Tres Cantos. Williams ha confirmado la amputación de la falange distal de uno de sus dedos, una lesión que se produjo durante el transcurso de una gala en directo y que obligó a su traslado urgente a un centro hospitalario.

Un accidente en directo y una recuperación compleja

El suceso tuvo lugar mientras los participantes realizaban una prueba de velocidad para localizar un objeto en la casa. En ese contexto, la exintegrante de ‘La isla de las tentaciones’ sufrió un corte profundo que derivó en una hemorragia de consideración. Según ha relatado la propia interesada tras finalizar el concurso, la naturaleza de la herida impidió que los cirujanos pudieran aplicar puntos de sutura, lo que obligó a una cicatrización natural.

Este proceso de curación fue calificado por Williams como una «auténtica tortura diaria». A pesar de la gravedad de la lesión, la finalista continuó su concurso bajo un estricto régimen de medicación que incluía fuertes dosis de analgésicos y antibióticos para mitigar el dolor de la herida abierta. Williams ha subrayado la dificultad de mantener el ritmo de convivencia y competición en las mismas condiciones que sus compañeros mientras lidiaba con las curas y el malestar físico.

Críticas por presunta exageración

A lo largo de las últimas semanas de emisión, parte del público y de los seguidores del programa cuestionaron la veracidad del dolor de la concursante, llegando a tildarla de «exagerada». Estas sospechas se acrecentaron cuando Williams decidió participar en determinados juegos de inmunidad, contraviniendo las recomendaciones médicas iniciales. «Tengo una mano y dos piernas», argumentó en aquel momento para justificar su deseo de no ser un sujeto pasivo en la competición.

Sin embargo, tras mostrar la cicatriz actual en sus redes sociales, la catalana ha enviado un mensaje contundente a sus detractores: «Parad de llamarme mentirosa, porque no lo soy. Ha sido un calvario». Williams ha manifestado su malestar por la gestión externa del accidente, lamentando que se hiciera un llamamiento a la calma mientras ella sufría una pérdida de sangre importante.

Debate sobre la seguridad en los ‘realities’

La confirmación de la pérdida de parte del dedo de Anita Williams ha trascendido la anécdota concursante para abrir un debate sobre los protocolos de seguridad en las pruebas de formatos de telerrealidad como ‘Gran Hermano’ o los desarrollados en Honduras. La firmeza de la catalana al mostrar su realidad física pone fin a las dudas sobre la gravedad de un accidente que supuso un punto de inflexión en su paso por el programa.