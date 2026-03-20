La «Princesa del Pueblo» reaparece públicamente en un momento de incertidumbre profesional. Tras el fin de sus proyectos en TVE y TEN, la colaboradora lanza mensajes de conciliación hacia Mediaset y analiza con sorprendente deportividad el éxito de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en la competencia.

Belén Esteban atraviesa una etapa inédita en su carrera: el silencio mediático. Tras casi tres décadas siendo el motor de las tardes de televisión, la de Paracuellos se encuentra actualmente sin proyectos en la pequeña pantalla. Aunque a principios de 2026 anunció su intención de tomarse un año sabático tras finalizar las grabaciones de Top Chef: Dulces y famosos (TVE), sus recientes declaraciones sugieren un sutil acercamiento a la que fue su casa durante casi veinte años: Telecinco.

«Soy más de ‘De Viernes’ que de ‘El Desafío’»

Durante el estreno del documental Ganas de vivir, de El Langui, la Esteban ha sorprendido con un tono mucho más conciliador hacia Mediaset, a pesar del «dolor» que confesó sentir tras la cancelación de Sálvame. Al ser preguntada por la participación de María José Campanario en El Desafío (Antena 3), Belén aprovechó para lanzar un dardo con aroma a oferta:

«Es verdad que yo soy más de ‘De Viernes’ que de ‘El Desafío’, pero es verdad que te saltan cosas en TikTok y lo ves. Me alegro de que ella esté feliz».

Este guiño al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona no ha pasado desapercibido, ya que es el espacio que actualmente ocupa la franja nocturna que durante años lideró ella con el Deluxe. A pesar de haber cargado contra el formato en el pasado desde Ni que fuéramos Shhh, ahora subraya su gratitud: «Los mejores años de mi vida los pasé en Telecinco».

Entre el fracaso de sus últimos proyectos y el éxito de Jesulín

El «cortejo» a Telecinco llega tras una racha complicada para la colaboradora. Sus últimas incursiones televisivas fuera de Mediaset no han logrado el respaldo del público:

Ni que fuéramos Shhh (TEN): duró menos de un año.

(TEN): duró menos de un año. La familia de la tele (TVE): no cumplió las expectativas de audiencia.

(TVE): no cumplió las expectativas de audiencia. No somos nadie (TEN): apenas se mantuvo cinco meses en antena.

Mientras Belén busca su sitio, su pasado vuelve a brillar en la cadena de la competencia. Jesulín de Ubrique se ha convertido en el fichaje estrella de la nueva edición de Tu Cara Me Suena (Antena 3). «¿Cantará Toda, toda? Pues yo me alegro. Todo lo que sea trabajo, me alegro, de corazón», respondió Belén con una calma inusual, demostrando que prefiere evitar conflictos mientras reestructura su futuro.

¿Fin del año sabático?

Aunque insiste en que está «muy feliz cuidando de su marido, su hija y sus amistades», y asegura que «televisión, por ahora, no quiere», sus movimientos en redes sociales y sus declaraciones en eventos públicos apuntan a que la Esteban está midiendo el terreno para un posible regreso. Por el momento, su actividad se centra en Instagram, pero el vacío dejado por su figura en la crónica social diaria parece estar pasándole factura en términos de interés mediático.

El domingo en Conexión Honduras o el propio sofá de De Viernes podrían ser, quién sabe, las próximas paradas de una Belén Esteban que parece haber enterrado el hacha de guerra con los actuales directivos de Fuencarral.