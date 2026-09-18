Del viernes 18 al viernes 25 de septiembre de 2026 las plataformas renuevan sus catálogos: Movistar Plus+, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video y Max incorporan estrenos como Michael, Top Gun: Maverick y Una película de Minecraft.
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Recogemos los estrenos destacados del listado “Estrenos por plataforma” aportado.
Para Ceuta, la actualización amplía las opciones de ocio en casa durante la semana; los títulos quedan disponibles para los suscriptores locales en cada servicio.
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Movistar Plus+
Movistar Plus+ incorpora títulos de 2026 y 2022 que mezclan documental, acción y comedia de riesgo.
- Michael (estreno 2026-04-22, valoración 8.636): El viaje de Michael Jackson más allá de la música, con su descubrimiento y su evolución hasta consolidarse como icono del entretenimiento.
- Top Gun: Maverick (estreno 2022-05-21, valoración 8.158): Pete “Maverick” Mitchell busca seguir volando y probando límites mientras se enfrenta a una amenaza que podría dejarlo en tierra.
- Jackass: Lo mejor para el final (estreno 2026-06-25, valoración 7.498): El elenco vuelve en un formato con nuevas bromas y acrobacias, además de material inédito y de archivo.
Netflix
La oferta de Netflix combina adaptación de videojuegos y clásicos que siguen atrayendo audiencia.
Entre los estrenos y retornos hay proyectos destinados al público joven y a quienes buscan títulos consolidados del cine comercial.
- Una película de Minecraft (estreno 2025-03-31, valoración 6.22): Cuatro inadaptados llegan a un mundo cúbico a través de un portal y deben dominar ese universo para volver a casa.
- Crepúsculo (estreno 2008-11-20, valoración 6.274): Bella Swan se instala en Forks y, tras conocer al instituto, entra en una historia marcada por lo inesperado.
Disney Plus
Disney Plus incorpora cine de acción y aventuras orientado a distintos públicos familiares.
- Viuda Negra (estreno 2021-07-07, valoración 7.15): Natasha Romanoff se enfrenta a una conspiración ligada a su pasado, mientras intenta aclarar su historia como espía.
- Alvin y las ardillas (estreno 2007-12-13, valoración 5.842): Un compositor sin éxito encuentra un nuevo rumbo cuando tres ardillas entran en su vida y cambian su rutina.
Amazon Prime Video
Prime Video ofrece un título centrado en la figura de Robert McCall y su sentido de justicia.
- The Equalizer 3 (estreno 2023-08-30, valoración 7.295): Robert McCall, ya retirado, se topa con una situación que le obliga a seguir actuando en nombre de los oprimidos.
Max
Max trae estrenos que van del suspense a la adaptación de clásicos literarios.
- Un talento único (estreno 2026-05-21, valoración 7.612): Un afinador de pianos descubre una aptitud para abrir cajas fuertes que altera su vida.
- “Cumbres Borrascosas” (estreno 2026-02-11, valoración 6.655): Una historia de amor y tensión con el paisaje de Yorkshire como telón de fondo, centrada en la relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.