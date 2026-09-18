Del viernes 18 al viernes 25 de septiembre de 2026 las plataformas renuevan sus catálogos: Movistar Plus+, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video y Max incorporan estrenos como Michael, Top Gun: Maverick y Una película de Minecraft.

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Recogemos los estrenos destacados del listado “Estrenos por plataforma” aportado.

Para Ceuta, la actualización amplía las opciones de ocio en casa durante la semana; los títulos quedan disponibles para los suscriptores locales en cada servicio.

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Movistar Plus+

Movistar Plus+ incorpora títulos de 2026 y 2022 que mezclan documental, acción y comedia de riesgo.

Michael (estreno 2026-04-22, valoración 8.636): El viaje de Michael Jackson más allá de la música, con su descubrimiento y su evolución hasta consolidarse como icono del entretenimiento.

(estreno 2026-04-22, valoración 8.636): El viaje de Michael Jackson más allá de la música, con su descubrimiento y su evolución hasta consolidarse como icono del entretenimiento. Top Gun: Maverick (estreno 2022-05-21, valoración 8.158): Pete “Maverick” Mitchell busca seguir volando y probando límites mientras se enfrenta a una amenaza que podría dejarlo en tierra.

(estreno 2022-05-21, valoración 8.158): Pete “Maverick” Mitchell busca seguir volando y probando límites mientras se enfrenta a una amenaza que podría dejarlo en tierra. Jackass: Lo mejor para el final (estreno 2026-06-25, valoración 7.498): El elenco vuelve en un formato con nuevas bromas y acrobacias, además de material inédito y de archivo.

Netflix

La oferta de Netflix combina adaptación de videojuegos y clásicos que siguen atrayendo audiencia.

Entre los estrenos y retornos hay proyectos destinados al público joven y a quienes buscan títulos consolidados del cine comercial.

Una película de Minecraft (estreno 2025-03-31, valoración 6.22): Cuatro inadaptados llegan a un mundo cúbico a través de un portal y deben dominar ese universo para volver a casa.

(estreno 2025-03-31, valoración 6.22): Cuatro inadaptados llegan a un mundo cúbico a través de un portal y deben dominar ese universo para volver a casa. Crepúsculo (estreno 2008-11-20, valoración 6.274): Bella Swan se instala en Forks y, tras conocer al instituto, entra en una historia marcada por lo inesperado.

Disney Plus

Disney Plus incorpora cine de acción y aventuras orientado a distintos públicos familiares.

Viuda Negra (estreno 2021-07-07, valoración 7.15): Natasha Romanoff se enfrenta a una conspiración ligada a su pasado, mientras intenta aclarar su historia como espía.

(estreno 2021-07-07, valoración 7.15): Natasha Romanoff se enfrenta a una conspiración ligada a su pasado, mientras intenta aclarar su historia como espía. Alvin y las ardillas (estreno 2007-12-13, valoración 5.842): Un compositor sin éxito encuentra un nuevo rumbo cuando tres ardillas entran en su vida y cambian su rutina.

Amazon Prime Video

Prime Video ofrece un título centrado en la figura de Robert McCall y su sentido de justicia.

The Equalizer 3 (estreno 2023-08-30, valoración 7.295): Robert McCall, ya retirado, se topa con una situación que le obliga a seguir actuando en nombre de los oprimidos.

Max

Max trae estrenos que van del suspense a la adaptación de clásicos literarios.

Un talento único (estreno 2026-05-21, valoración 7.612): Un afinador de pianos descubre una aptitud para abrir cajas fuertes que altera su vida.

(estreno 2026-05-21, valoración 7.612): Un afinador de pianos descubre una aptitud para abrir cajas fuertes que altera su vida. “Cumbres Borrascosas” (estreno 2026-02-11, valoración 6.655): Una historia de amor y tensión con el paisaje de Yorkshire como telón de fondo, centrada en la relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.

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