La segunda gala de Supervivientes All Stars 3 ha avanzado en el desarrollo de su mecánica con la celebración de la primera expulsión definitiva de la edición, la configuración de una nueva lista de nominados de carácter provisional y la reordenación de sus concursantes en un nuevo enclave geográfico. La emisión del programa de telerrealidad de Telecinco estuvo condicionada por el traslado de los participantes a la zona de Laguna Cacao, una modificación de localización motivada por las protestas llevadas a cabo por colectivos garífunas en el entorno anterior.

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El arranque del espacio mostró las primeras imágenes de la adaptación de los concursantes a las condiciones ambientales del nuevo emplazamiento, caracterizado por un terreno con barro, presencia constante de insectos y mosquitos, y aguas de escasa visibilidad que dificultan la actividad de la pesca. Estas circunstancias condicionaron asimismo el desarrollo de los juegos de playa programados durante la velada. La gala albergó además la victoria de Rubén Torres en la prueba de capitanes, el triunfo en la prueba de localización del grupo integrado por Yulen, Damián, Chiqui, Ivana, María Jesús, Arkano y Omar, y el primer episodio de inestabilidad emocional de Marta Peñate, quien manifestó su deseo de regresar a España.

Lola Ortiz, primera expulsada de la edición

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El punto central de la noche se situó en la resolución de la primera expulsión del concurso. Tras la salvación de Víctor Janeiro efectuada el pasado martes, la nómina de nominados expuestos a la decisión de la audiencia se reducía a Arkano y Lola Ortiz, manifestando ambos participantes su voluntad de permanecer en el programa.

La co-presentadora María Lamela solicitó la puesta en pie de ambos concursantes en el espacio de la Palapa para proceder a la lectura del veredicto del público. A continuación, el presentador Jorge Javier Vázquez comunicó la resolución de la audiencia: «Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos que el concursante salvado sea Arkano». De este modo, Lola Ortiz se convirtió en la primera expulsada de la temporada. Tras conocer el resultado, la concursante despidió a sus compañeros con unas palabras de agradecimiento: «Disfruten mucho de la experiencia, les he cogido mucho cariño, no se peleen tanto», antes de fundirse en un abrazo final con Barranco.

Lola se convierte en la primera expulsada de la edición 💥



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Configuración de los nominados provisionales

La gala acogió posteriormente la celebración de las segundas nominaciones de la edición, articuladas en función de los resultados obtenidos en las pruebas previas. Al haber ganado el juego de capitanes, Rubén Torres obtuvo la facultad de otorgar una inmunidad, la cual concedió a Chiqui. Por su parte, Marta Peñate, en su condición de responsable de nominar, decidió señalar directamente a Asraf.

De forma paralela, Damián e Ivana consiguieron el liderazgo dentro de sus respectivos equipos. Tras el cómputo global de las votaciones de los concursantes y las decisiones directas de los líderes, la lista de nominados quedó conformada por Asraf, Rosa Benito, Yola, Laura Cuevas y Yulen. No obstante, Jorge Javier Vázquez puntualizó que se trata de «nominados provisionales», precisando que las líneas de votación no fueron abiertas debido a que el próximo domingo los participantes se someterán a nuevas pruebas que podrían alterar la composición definitiva de la lista.