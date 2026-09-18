La tercera edición de Supervivientes All Stars vivirá un hito en la emisión de su segunda gala al ejecutarse el primer cambio de localización para los concursantes, cuando se cumple una semana del inicio del programa de telerrealidad emitido en Telecinco. La decisión de trasladar a los participantes a un nuevo enclave se produce tras registrarse protestas por parte de comunidades garífunas en la zona habitual de desarrollo del formato. La nueva ubicación corresponde a Laguna Cacao, un paraje conocido por los seguidores del espacio al haber articulado las tramas de una etapa previa del programa.

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El traslado de los participantes al nuevo emplazamiento ha sido avanzado por Mediaset mediante una pieza de autopromoción difundida este jueves 17 de septiembre. Laguna Cacao se encuentra localizada en el territorio del Parque Nacional Nombre de Dios, en un entorno caracterizado por la presencia de bosques frondosos. De acuerdo con la descripción del Instituto Hondureño de Turismo, la zona se define como un espejo de agua de un kilómetro cuadrado de superficie, cuyo sistema de humedales es drenado por cinco quebradas situadas sobre la planicie costera.

La producción del formato, desarrollada por el grupo audiovisual en colaboración con Cuarzo TV, enmarca este movimiento en un giro dentro de la mecánica del programa. A este respecto, la participante Marta Peñate se ha referido a la nueva estancia con la denominación de «Playa Desgracia», reflejando el incremento de las dificultades para la supervivencia respecto a la localización previa. El enclave se ubica en la parte continental, a una distancia comprendida entre los 12 y los 15 kilómetros en línea recta mar adentro con relación a los Cayos Cochinos.

El cambio de entorno expone a los concursantes a las inclemencias meteorológicas propias de la zona, marcadas por la intemperie, las tormentas tropicales y las picaduras de insectos. En las imágenes difundidas, la concursante María Jesús Ruiz manifiesta su malestar ante las circunstancias climáticas que afronta, mientras que Almudena Martínez ‘Chiqui’ ha hecho hincapié en las condiciones insalubres y el olor predominante en la zona de Laguna Cacao.

Alteraciones en la escaleta por las protestas garífunas

El origen de este cambio de localización se vincula a los acontecimientos sucedidos el pasado martes 15 de septiembre durante la emisión del espacio Tierra de Nadie. El desarrollo del programa se vio alterado por las protestas llevadas a cabo por grupos de activistas garífunas —pertenecientes a una de las seis comunidades de la zona—, quienes desembarcaron e instalaron un campamento en la costa de Cayo Menor.

Ante el contexto registrado en la isla, la Fundación Cayos Cochinos, entidad gestora de Cayo Menor y Cayo Paloma, solicitó la intervención de la Policía de Honduras para gestionar la situación en el territorio de dominio privado. Por su parte, la productora Cuarzo optó por suspender el uso de las playas durante la gala y modificar la ubicación del salto de la concursante Laura Cuevas, con el fin de priorizar la seguridad del equipo y los participantes y evitar situaciones de confrontación. Durante movilizaciones previas, los manifestantes argüían posibles impactos de la producción sobre el desove de la tortuga carey, si bien la dirección del programa señaló que no se ha constatado la anidación de esta especie en dichas playas en los últimos 20 años.

Un enclave con antecedentes en ‘Supervivientes 2016’

La utilización de Laguna Cacao no constituye la primera experiencia del formato en este punto de la geografía hondureña. El paraje ya fue empleado como escenario durante la edición de Supervivientes 2016, caracterizándose por la exigencia de sus condiciones ambientales y la ausencia de comodidades para el desarrollo de la vida cotidiana de los concursantes.

En aquella temporada, los primeros integrantes de la expedición en habitar dicho emplazamiento fueron los componentes del denominado ‘Equipo Agua’, grupo integrado por los participantes Cristian, Steisy, Yola Berrocal, Mario, Antonio Tejado, Yurena, Miriam Saavedra y Dioni.