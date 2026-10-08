La Fiscalía solicita al juez Pedraz nuevas diligencias, entre ellas la declaración de Santos Cerdán, para acotar la responsabilidad de Ferraz en la red creada para entorpecer causas judiciales.

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Madrid. – La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional en el que rechaza, por el momento, la imputación del PSOE como persona jurídica en la denominada causa de las ‘cloacas’, solicitada por el Partido Popular. Pese a oponerse a la investigación formal del partido en esta fase, el Ministerio Público concluye que sí existen «indicios» sobre la implicación de la formación en la operativa investigada.

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Para precisar el alcance de esa responsabilidad, el órgano fiscal ha solicitado al juez Santiago Pedraz la práctica de nuevas diligencias de investigación. Entre las medidas reclamadas destaca la citación del exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, investigado en la causa, con el objetivo de profundizar en la trama presuntamente activada en abril de 2024 para boicotear investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.

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Criterio prudencial ante el escenario del 29N

El pronunciamiento del Ministerio Público se encuentra ya sobre la mesa del magistrado instructor, quien resolverá en los próximos días sobre las peticiones presentadas por las partes. La decisión de posponer una eventual imputación del partido responde también al criterio habitual de la Administración de Justicia de evitar resoluciones de gran impacto político contra formaciones concurrentes durante el periodo de elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.

No obstante, la Audiencia Nacional mantendrá el curso de las investigaciones judiciales en marcha, incluyendo las piezas separadas vinculadas a la presunta financiación irregular de la sede de Ferraz y el esclarecimiento de los fondos empleados para sostener la red paralela.