En las últimas semanas ha surgido un intenso debate sobre la necesidad de detener el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) para evitar su descontrol. Este diálogo se complementa con la reciente entrada en vigor en Europa del AI Act, una regulación destinada a regular esta nueva tecnología.

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La incertidumbre generada por esta regulación ha llevado a las compañías españolas a cuestionarse si deben frenar los proyectos de IA que ya tienen en marcha.

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Francisco Moreno Balboa, CEO de Logixs, comenta que «esta regulación, lejos de paralizar posibles proyectos de AI, anima a las empresas a entrar en una fase de planificación más profunda e interesante». Añade que el objetivo de la ley es hacer la innovación más accesible, mientras se mantiene la gobernabilidad en su implementación.

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Moreno resalta dos aspectos cruciales que las empresas deben considerar para asegurarse que cumplen con las exigencias del AI Act: la privacidad del dato y la trazabilidad. La gestión adecuada de estos elementos es esencial para la seguridad y el cumplimiento normativo.

Logixs, destacado en el desarrollo de soluciones personalizadas basadas en IA generativa, ha llevado a cabo más de 35 proyectos en este ámbito y recientemente fue galardonada como «Mejor empresa de inteligencia artificial generativa». Según Moreno, las compañías que construyan un robusto gobierno del dato obtendrán una ventaja competitiva significativa en el futuro.