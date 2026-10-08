La cadena estadounidense ABC retransmitirá en abierto el choque del 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, que estará marcado por el regreso de José Mourinho al banquillo blanco en territorio azulgrana.

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Madrid. – El primer Clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports, vivirá un contraste histórico en sus derechos de televisión. Mientras que en España el encuentro continuará bajo la modalidad de pago a través de la plataforma DAZN, en Estados Unidos la cadena generalista ABC emitirá el partido gratis y en abierto por primera vez en la historia del campeonato.

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La retransmisión de ABC dará acceso potencial al partido a unos 128 millones de hogares estadounidenses. El encuentro se disputará el próximo domingo 25 de octubre a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Spotify Camp Nou. En Estados Unidos, la cita arrancará a las 15:00 horas en la Costa Este (ET) y a las 12:00 horas en la Costa Oeste (PT).

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Morbo deportivo y situación de LaLiga en la TDT

Además de la cobertura mediática internacional, la cita en Barcelona reunirá alicientes de gran impacto en lo deportivo: será el regreso de José Mourinho al feudo culé en su segunda etapa como técnico madridista, así como el primer Clásico de Rodri con la camiseta del Barça tras el revuelo generado durante el pasado mercado estival. Mientras el choque de vuelta en el Santiago Bernabéu quedará en manos de Movistar Plus, el partido de la primera vuelta mantendrá el formato de suscripción cerrada en territorio español.

Paralelamente, la competición doméstica arranca la temporada sin partidos en la TDT gratuita en España. Tras el paso efímero de algunos encuentros por Teledeporte la pasada campaña, la opción en abierto queda canalizada este curso a través del plan gratuito con registro de la plataforma DAZN, sin retransmisión en la televisión digital terrestre generalista.