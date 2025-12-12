Aragón celebrará elecciones autonómicas el 8 de febrero de 2026, tras el bloqueo de Vox a los Presupuestos regionales, que ha llevado al presidente de la comunidad, Jorge Azcón, a adelantar las elecciones después de dos años y medio de Gobierno autonómico.

La decisión llega después de que Vox confirmara que no apoyará las cuentas para 2026, dejando al Ejecutivo regional sin margen para aprobar los Presupuestos. Ante esta situación, Azcón, con el respaldo total del PP nacional, incluyendo a Alberto Núñez Feijóo, ha decidido pulsar el botón del adelanto electoral y poner fin a la legislatura anticipadamente.

El líder del PP aragonés, siguiendo los pasos de María Guardiola en Extremadura, opta por un “reset” legislativo que permitirá medir el impacto real de Vox en la región y definir el futuro político del espacio conservador en Aragón.

En los últimos días, Azcón y su equipo mantuvieron reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios para intentar desbloquear las cuentas, pero la falta de entendimiento con Vox hizo imposible llegar a un acuerdo. El líder de Vox, Alejandro Nolasco, señaló tras la reunión que sus propuestas son “perfectamente legales” y que no se trata de un “cheque en blanco” para el PP, dejando clara la distancia entre ambas formaciones.

Con el adelanto confirmado, el PP aragonés ya ha comenzado a planificar la campaña electoral, mientras que el PSOE, liderado por Pilar Alegría en la región, ve con preocupación cómo las urnas definirán el nuevo mapa político de Aragón.

El 8 de febrero, los aragoneses tendrán la oportunidad de elegir un nuevo presidente autonómico en un contexto marcado por la ruptura de pactos y la tensión entre los principales partidos conservadores.