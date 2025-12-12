El jefe de Gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como presidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca, ha vuelto a declarar este viernes ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA, a raíz de los mensajes de WhatsApp intercambiados con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Cuenca ha defendido que no puede entregar su teléfono móvil para «proteger su intimidad», aunque ha abierto la posibilidad de que la magistrada solicite a la Generalitat la recuperación de sus mensajes con Mazón durante los días de la emergencia.

La comparecencia se ha desarrollado en un clima de tensión. La jueza le ha recriminado posibles contradicciones entre su primera declaración y los mensajes aportados por Pradas, mientras que la Fiscalía llegó a señalar que actuaba como «el vicepresidente del Gobierno», por encima de sus competencias.

El abogado de la acusación, Manolo Mata, ha solicitado un careo entre Cuenca y Pradas para confrontar directamente sus versiones. La magistrada ha indicado que esta solicitud debe formalizarse por escrito para su evaluación. De aceptarse, sería el primer careo desde el inicio de la instrucción, una herramienta clave para esclarecer la verdad de los hechos y valorar la credibilidad de los intervinientes.

Cuenca ha explicado que no puede facilitar los mensajes de WhatsApp porque no disponía de copia de seguridad al cambiar de teléfono, y ha calificado sus conversaciones con Pradas como «descontextualizadas». No obstante, ha señalado que está dispuesto a que la Generalitat intente recuperar sus comunicaciones con el presidente Mazón y, en caso de encontrarlas, decidir si autoriza su incorporación a la causa.

El jefe de Gabinete ha reiterado que su participación se limitaba a la supervisión de algunos discursos del presidente, y ha asegurado que no intervino en decisiones relacionadas con la publicación de listados de llamadas o facturas durante la DANA, lo que mantiene la investigación centrada en su rol en la gestión de la emergencia.