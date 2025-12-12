El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado un nuevo acuerdo con Marruecos para impulsar estudios sísmicos y geodinámicos en el Estrecho de Gibraltar. Este memorándum, firmado durante la reciente Reunión de Alto Nivel (RAN) en Madrid, busca salvar uno de los principales escollos técnicos para el futuro túnel submarino. Sin embargo, el acuerdo, uno de los 14 suscritos en una cumbre de escasas tres horas, ha estado rodeado de opacidad, generando críticas por la falta de transparencia del Gobierno.

Memorándum sísmico y colaboración científica

El memorándum de entendimiento para la monitorización sísmica fue firmado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, dependiente del Ministerio de Transportes, y el Centro Nacional para la Investigación Científica y Técnica de Marruecos (CNRST). A pesar de la relevancia del acuerdo para el histórico proyecto de conexión fija, el gabinete de comunicación de Óscar Puente ha declinado proporcionar detalles específicos del contenido. La mayoría de los partidos en el Congreso ya denunciaron la falta de transparencia ante el titular de Exteriores, José Manuel Albares.

Según la información distribuida por el Ministerio, el objetivo del memorándum es «impulsar la cooperación científica en el estudio de la sismicidad y la geodinámica de la zona del Estrecho de Gibraltar», un área de colisión de las placas tectónicas de Eurasia y África. La colaboración busca mejorar el conocimiento común sobre terremotos y posibles tsunamis, e incluye el desarrollo de estudios conjuntos, el intercambio de información y la coordinación en el despliegue de redes de observación instrumental. La Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), aunque no está contemplada en el memorándum, disfrutará de sus resultados, pues colabora habitualmente con el IGN. De hecho, SECEGSA ya anunció el arrendamiento con opción a compra de sismómetros de fondo marino necesarios para estos nuevos estudios.

El principal escollo técnico: El umbral de camarinal

Los nuevos estudios sísmicos persiguen arrojar luz sobre el principal obstáculo técnico que ha dilatado el proyecto durante décadas: la geotecnia del llamado Umbral del Estrecho. Los exámenes previos identificaron una zona con una profundidad menor (unos 300 metros) que, sin embargo, presenta seis tipos de terrenos diferentes.

Fuentes técnicas señalan que existen dos tramos (uno de 2,5 kilómetros y otro de 1,5 kilómetros) cuya capacidad de perforación por tuneladora ha sido «bastante dudosa estando en el límite durante mucho tiempo». Aunque las nuevas tecnologías de tuneladora parecen hacerlo viable hoy, el desafío sigue siendo «extremadamente complejo» y costoso.

Viabilidad, coste y calendario provisional

El proyecto de unión fija lleva coleando casi 45 años, con millones de euros de fondos públicos invertidos. Un reciente análisis de viabilidad técnica encargado por SECEGSA a la filial española de la alemana Herrenknecht ha concluido que, si bien es técnicamente posible construirlo, sería extremadamente complejo y costoso.