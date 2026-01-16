Álvaro Arbeloa salió al paso de las críticas tras el duro tropiezo del Real Madrid en Albacete y lanzó un mensaje directo a la afición blanca: el equipo necesita apoyo, no reproches. En la rueda de prensa previa al duelo ante el Levante, el técnico apeló a la memoria de Juanito, uno de los grandes símbolos del madridismo, para pedir unidad en el Santiago Bernabéu.

“Entiendo a la afición, pero Juanito dijo que ‘90 minuti en el Bernabéu son molto longo’, no dijo ‘90 minuti contra los jugadores del Madrid’. Yo pido el apoyo”, afirmó Arbeloa, visiblemente serio, 48 horas después del que calificó como un “desastre” en Albacete.

El entrenador confirmó además que Kylian Mbappé entrará en la lista de convocados y explicó las ausencias del último encuentro: “La convocatoria estuvo formada por jugadores que podían jugar. Los que se quedaron en Madrid era porque estaban lesionados o había riesgo de lesión”. En ese contexto, destacó el compromiso de Vinicius Junior: “Agradecí su esfuerzo porque sé de dónde venía y lo que había hecho en Arabia. Eso es ser un líder y eso es lo que necesito de Vinicius”.

Arbeloa también salió en defensa de la cantera ante las críticas recibidas tras el partido: “Me vais a tener siempre enfrente de quienes critican a los canteranos. La cantera del Madrid es la mejor del mundo”. Un mensaje firme que refuerza su apuesta por los jóvenes en un momento delicado para el equipo.

El técnico, que llegó a Valdebebas antes de las siete de la mañana, asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido en Albacete y negó cualquier crítica velada hacia Xabi Alonso: “Si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi, no las van a encontrar. Están equivocados. Lo que pasó fue una falta de juego, de físico y de todo, y el responsable soy yo”.

Durante su comparecencia, Arbeloa elogió a Jude Bellingham y a Fede Valverde, de quien aseguró que “encarna el espíritu de Juanito”, y compartió una reflexión con la plantilla basada en su propia experiencia como jugador. Recordó una anécdota tras ganar la Décima Champions, cuando Dani Carvajal, entonces recién llegado al primer equipo, ya pensaba en el siguiente objetivo. “Esa es la mentalidad. El pasado no importa”, concluyó.

Con el Bernabéu como escenario y el Levante como rival, Arbeloa busca pasar página y reconstruir al equipo desde la autocrítica, la ambición y el respaldo de su afición.