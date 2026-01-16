El Tribunal Supremo celebrará el próximo 6 de febrero una audiencia preliminar como paso previo al juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, investigados por presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia. El inicio del juicio oral se prevé para el mes de abril, según fuentes jurídicas.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, mantuvo este viernes un encuentro informal con las partes para coordinar el calendario del procedimiento, después de que el nuevo abogado de Ábalos comunicara al alto tribunal que tiene el mes de marzo completo de señalamientos por su participación en el caso Púnica. Inicialmente, el Supremo barajaba comenzar el juicio a finales de febrero o principios de marzo.

La audiencia del 6 de febrero se celebrará conforme al artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido el pasado año por real decreto, y servirá para abordar las cuestiones previas al juicio oral. En este trámite, las defensas y acusaciones podrán plantear posibles nulidades, vulneraciones de derechos fundamentales, cuestiones de competencia, causas de suspensión del juicio, así como pronunciarse sobre las pruebas propuestas y eventuales conformidades.

Tras esta audiencia, el tribunal dictará un auto resolviendo las cuestiones planteadas y, si no se estiman las nulidades solicitadas, fijará definitivamente la fecha del juicio, que se situaría después de Semana Santa.

Ábalos y García serán juzgados por indicios de que se habrían concertado para obtener un beneficio económico común mediante la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, aprovechando el cargo del exministro tanto en el Gobierno como en el PSOE, donde ocupaba la Secretaría de Organización.

Ambos permanecen en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, tras apreciar el magistrado instructor Leopoldo Puente un riesgo “extremo” de fuga debido a las elevadas penas solicitadas. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones elevan la petición hasta los 30 años de cárcel. Para Aldama, que ha confesado los hechos y colabora con el Ministerio Público, se solicitan siete años de prisión.

Este será el primer juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en el Tribunal Supremo —una de ellas relacionada con presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán— y varias investigaciones en curso en la Audiencia Nacional, incluida una sobre presuntos pagos en efectivo al partido.